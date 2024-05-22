Игроки «Рубина» Рахмоналиев и Ашурматов выступят на Олимпиаде в Париже

Игроки «Рубина» Умарали Рахмоналиев и Рустам Ашурматов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Metaratings.ru.

Это подтвердил главный тренер казанской команды Рашид Рахимов.

Сборная Узбекистана по футболу впервые сыграет на Олимпийских играх. В турнире принимают участие сборные среди игроков не старше 23 лет, также каждая команда имеет право заявить трех футболистов старше этого возраста.

Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции.