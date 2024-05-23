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Файзуллаев рассказал, как праздновал выход на Олимпиаду со сборной Узбекистана

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, как отметил выход на Олимпиаду-2024 со сборной Узбекистана.

«Много танцевали и пели — что в автобусе, что в раздевалке. Алкоголь? Нет, ты чего! У нас с алкоголем строго. Никогда в жизни не пробовал спиртное и не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет», — приводит слова Файзуллаева Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев провел 31 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 13 результативных передач. Стоимость полузащитника, по оценке Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

Источник: Sport24
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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В РФС подтвердили, что ВАР в заключительном туре РПЛ не будет только на матче «Рубина» с «Сочи»

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1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
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 - : -
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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