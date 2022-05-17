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Синхронистка Пацкевич: «Отнять у спортсмена возможность выступить на Олимпиаде — равносильно смерти»

Синхронистка Пацкевич считает, что для спортсменов лишение Олимпиады равносильно смерти
Анна Горшкова
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич высказалась об участии российских спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Очень часто перед Олимпиадой я получала комментарии на тему того, а зачем вообще туда ехать, если нас там не ждут, если нас лишили флага. Но отнять у спортсмена возможность выступить на Олимпиаде — равносильно смерти. Ты всю жизнь жил спортом, лишался многого, в детстве у тебя не было праздников, развлечений, ты работал с самого раннего возраста, редко бывал дома, но ты знал, что у тебя будет возможность поехать на Олимпиаду и показать себя.

И тут кто-то почему-то за что-то лишает тебя такой возможности. Да, у нас забрали флаг и гимн, разрешили представлять Олимпийскую команду России. Я из принципа приеду и докажу, что я русская, и с делаю так, что вы все будете слушать Чайковского», — приводит слова Пацкевич ТАСС.

Российские спортсмены с декабря 2020 года лишены права выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах с государственными символами в связи с допинговым скандалом.

На летних Играх 2021 года в Токио и зимних Играх 2022 года в Пекине во время награждения россиян золотыми медалями звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

Источник: https://tass.ru/sport/14649787
Олимпиада
Александра Пацкевич
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