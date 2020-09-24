Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах получил Сеульскую премию мира по итогам 2020 года, сообщает официальный сайт МОК. Бах стал 15-м лауреатом данной премии, награду ему вручили за оказание помощи беженцам с помощью фонда, созданного МОК в 2017 году, а также за появление олимпийской сборной беженцев на Играх в Пхенчхане и успешную организацию соревнований.

Сеульская премия мира была учреждена в 1990 году и вручается раз в два года за достижения в установлении мира на Корейском полуострове и во всем мире.