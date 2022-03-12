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Сегодня, 14:16

«Кто такой Бах? Мы будем проводить соревнования у себя». Резцова раскритиковала президента МОК

Анфиса Резцова раскритиковала президента МОК Баха
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Кто такой Бах? Кто он теперь для нас? Пускай свои заявления адресует другим, но не нам. А мы будем у себя проводить соревнования! И к нам вон белорусы приехали. Это наши друзья. Здорово, что они нас слышат и уважают», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Анфиса Резцова
Томас Бах
МОК
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