«Кто такой Бах? Мы будем проводить соревнования у себя». Резцова раскритиковала президента МОК

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Кто такой Бах? Кто он теперь для нас? Пускай свои заявления адресует другим, но не нам. А мы будем у себя проводить соревнования! И к нам вон белорусы приехали. Это наши друзья. Здорово, что они нас слышат и уважают», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.