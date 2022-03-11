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Сегодня, 21:04

Бах не считает призыв МОК к отстранению российских спортсменов политически мотивированным

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не считает политически мотивированным призыв отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

«Мы будем продолжать разоблачать людей и организации, ответственные за нарушение олимпийского перемирия, поэтому спортивные соревнования или мероприятия не должны проходить на территории России или Белоруссии. На любых мероприятиях, организуемых олимпийским движением, не должно быть никаких национальных или государственных символов этих стран. Мы не попадемся в ловушку дешевого аргумента о том, что это было бы политизацией спорта, противоречащей Олимпийской хартии, которая требует политического нейтралитета. Тот, кто так грубо нарушает олимпийское перемирие политическими и даже военными средствами, не может осуждать последствия как политически мотивированные», — сказал Бах.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Источник: https://tass.ru/sport/14046223
Томас Бах
МОК
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