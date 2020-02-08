Аделина Сотникова: «В Воронеже классно, мне было интересно на Дне зимних видов спорта»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова поблагодарила ОКР за приглашение провести мастер-класс на центральной площадке всероссийского Дня зимних видов спорта в Воронеже, и отметила, что ей очень нравится идея праздника.

— В Воронеже классно, нас очень тепло и дружелюбно принимают, — отметила Сотникова. — Спасибо Олимпийскому комитету России за организацию праздника, — сказала Сотникова. — Очень приятно, что на мастер-класс по фигурному катанию пришло столько людей, в том числе совсем юных ребят. Все очень старались, мне было очень интересно. Всегда готова делиться опытом и знаниями! День зимних видов спорта — отличный праздник, благодаря которому люди в течение нескольких часов могут попробовать свои силы в разных видах спорта, пообщаться с известными спортсменами и, конечно, вспомнить самые успешные для России Олимпийские игры в Сочи! (Антон Бабошин)