Как уберечь детей на дороге. Памятка для родителей и педагогов

Ребенка нужно обучать в игровой форме и мотивировать личным примером.

Наша новая серия советов по безопасности дорожного движения в рамках всероссийского проекта «Твой ход! Пешеход» посвящена самым юным его участникам. Если пешеходы сами по себе наиболее уязвимы на дороге, то дети даже среди них составляют отдельную категорию. В сентябре начинается новый учебный год, и детей на дорогах станет намного больше, чем в летние месяцы. Как научить ребенка распознавать опасность и не попасть в аварию? Разобраться в этом нам поможет полковник полиции Сергей Хранцкевич, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России.

Полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Плохой пример заразителен

— Дети-пешеходы попадают в группу повышенного риска при переходе дороги и в других ситуациях — чаще всего просто потому, что не знают, как в них себя правильно вести, — говорит Сергей Хранцкевич. — Они берут за образец примеры поведения своих родителей и других родственников, которые, порой, далеки от идеала.

Задумайтесь: насколько часто вы сами нарушаете правила дорожного движения? Например, вы давно живете в своем районе, знаете его как пять пальцев, проложили маршруты до метро, ближайших магазинов и других важных для себя мест. И точно знаете, где можно сэкономить время, без риска перейдя улицу там, где удобно. Или думаете — зачем еще минуту стоять на светофоре, когда поблизости нет автомобилей? Это абсолютно легкомысленный подход к своей безопасности и безопасности окружающих вас людей. Строгое соблюдение правил дорожного движения должно быть для вас нормой поведения, особенно когда с вами вместе находятся дети.

— Основы правильного поведения необходимо закладывать с самого раннего возраста, — подчеркивает полковник полиции Сергей Хранцкевич. — В период с четырех до восьми лет у ребенка как раз начинают формироваться мотивы поведения. То есть он смотрит на папу с мамой, на других взрослых — и берет с них пример. Поэтому родителям прежде всего нужно рассмотреть собственное поведение как пешеходов и проверить, всегда ли они верно поступают, все ли правила дорожного движения соблюдают. Нет ли у них самих вредных привычек — к примеру, перебегать дорогу в неположенном месте.

Дети, видя, как их родители систематически нарушают правила дорожного движения, о которых сами же рассказывали, все это впитывают и берут за основу поведения. Выходит, нужно не только рассказывать ребенку про правила дорожного движения и важность их соблюдения, но и каждый день демонстрировать это личным примером.

Как правильно переходить дорогу с ребенком.

Семья и школа

При этом в воспитании этих навыков должны участвовать и семья, и школа. Не стоит пускать процесс на самотек и считать, что ваше чадо всему научат другие. Первые знания о правилах дорожного движения ребенок, конечно, должен получить от родителей, а закрепить их — уже пойдя в первый класс.

— В семье ребенку прививаются мотивы поведения, привычки соблюдать правила дорожного движения, — заместитель руководителя отдела пропаганды российской Госавтоинспекции. — Что касается школы — это уже следующий этап взросления детей. На плечи педагогов ложится ответственность за теоретические знания. Не каждый родитель может верно объяснить ребенку суть того или иного положения правил дорожного движения, и вот тут важная роль у учителя. Именно он доносит до детей сведения, которые впоследствии помогут им избежать попадания в ДТП.

По словам эксперта, в процессе этого обучения важно, чтобы были мотивированы как педагоги, так и сами дети. Практика проведения различных мероприятий показывает, что знания эффективнее усваиваются в игровых формах, чтобы это не казалось ребенку нравоучением. Задача учителя — преподнести информацию так, чтобы ее запомнили и старались в дальнейшем использовать.

Кстати, многие родители сомневаются, с какого возраста стоит отпускать ребенка одного в школу, пусть и расположенную рядом с домом. Здесь правильной тактикой будет изучить маршрут «дом-школа-дом», и для закрепления несколько пройти его вместе, объясняя, где может возникнуть опасная ситуация. После этого необходимо проверить, как ребенок воспринял информацию.

— Сложно определить конкретный возраст, в котором ребенок может пойти куда-то без сопровождения, — говорит Сергей Хранцкевич. — Нужно смотреть на его способности и уровень ответственности. Вместе моделировать различные дорожные ситуации, учится прогнозировать их и быть готовым избежать потенциальных угроз. Это серьезная работа, которую родители ежедневно должны вести со своими детьми. Делать это нужно постоянно: например, путь до школы, возможно, стоит повторять на протяжении месяцев.

Как правильно переходить дорогу с ребенком.

Красный сигнал светофора — прохода нет

Итак, давайте кратко перечислим главные правила, которые детям необходимо соблюдать, чтобы не стать участниками ДТП. Чему учить ребенка в первую очередь? Слово нашему эксперту.

— Начать стоит с правил пересечения проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, ведь светофорами в России оснащены только 17 процентов переходов, — отмечает Сергей Хранцкевич. — Дети должны запомнить, что нужно постоянно контролировать дорожную ситуацию. Надо посмотреть налево, потом направо, остановиться на краю тротуара и посмотреть еще раз налево, оценить обстановку, и только после этого можно идти. Ни в коем случае нельзя упускать из виду происходящее. Не нужно торопиться, чтобы в случае чего успеть среагировать на изменение ситуации.

— А что касается регулируемых пешеходных переходов?

— Конечно, необходимо знать правила их использования, особенно детям. Ребенок может увидеть, как кто-то из близких переходил улицу на красный сигнал светофора. Дети копируют это поведение, хотя взрослые продемонстрировали им неправильный алгоритм действий, что может привести к трагическим последствиям. Важно помнить: на регулируемом пешеходном переходе необходимо остановиться, осмотреться, дождаться, когда загорится зеленый сигнал светофора, еще раз посмотреть по сторонам, и только после этого идти.

Дети должны запомнить, что ни пешеходный переход, ни светофор не являются безусловными гарантиями безопасности при пересечении проезжей части. Печальных примеров тому очень много. Совсем недавно в Москве произошло трагическое ДТП: девушка на иномарке отвлеклась от дороги и сбила на нерегулируемом переходе троих детей, двое из которых погибли. Проезжую часть они переходили вместе с мамой.

— Если ребенок переходит проезжую часть с родителем, то его необходимо обязательно взять за руку, — говорит полковник полиции Сергей Хранцкевич. — Даже на регулируемом переходе, при любом сигнале светофора — идут они на зеленый разрешающий, или стоят у края проезжей части на красный запрещающий сигнал светофора. Находясь рядом со взрослым, дети психологически перекладывают ответственность за свои действия на старшего участника дорожного движения и могут себе позволить отвлечься или попытаться вырваться вперед. Нельзя позволять им этого делать.

Сын ошибок трудных

А от каких ошибок стоит предостерегать как детей, так и взрослых, которые в некоторых случаях должны думать за двоих или троих? На что обращать внимание, чтобы уберечь ребенка от печальных инцидентов на проезжей части?

— Первая и самая главная ошибка детей на дорогах — невнимательность, — отмечает Сергей Хранцкевич. — По статистике, частой причиной ДТП является собственная неосторожность несовершеннолетних пешеходов: ребенок может не следить за изменением дорожной ситуации, иногда не способен сконцентрироваться на том, что происходит на дороге. Много аварий с детьми происходит в темное время суток. Нередко это случается из-за того, что на одежде детей отсутствуют световозвращающие элементы. Если ваш ребенок часто возвращается домой в темное время суток — с занятий или, например, с секции или из кружка, — у него на одежде, рюкзаке или сумке должны быть световозвращатели.

Нас издавна учили, что дорога — не место для игр. Но за последние годы количество автомобилей и интенсивность движения настолько возросли, что у дома чувствовать себя в безопасности нельзя.

— В последнее время участились случаи наезда на детей во дворах жилых домов, — напоминает полковник полиции Сергей Хранцкевич. — Причина в том, что ребенок часто воспринимает ситуацию субъективно и не понимает, что он может быть не заметен для водителей автомобилей. Дорожных ловушек в такой ситуации может быть много: например, несовершеннолетний может совершить неожиданный маневр, выйдя из-за припаркованного транспортного средства, мусорного бака или разросшегося кустарника.

Итак, строгое соблюдение ПДД, личный пример родителей, внимательность ребенка и многократное повторение им правил безопасного поведения на дороге — совокупность факторов, которые помогут снизить показатели детского дорожно-транспортного травматизма в нашей стране.