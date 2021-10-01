Какой вид транспорта подходит именно тебе? Видео
10:20
С каждым годом все более популярными становятся средства индивидуальной мобильности — самокаты, ролики и скейтборды стали неотъемлемой частью жизни многих людей.
Какой вид транспорта подходит именно тебе? Как правильно себя обезопасить?
Ответы на эти вопросы ждут тебя в ролике, подготовленном в рамках социальной кампании «Твой ход! Пешеход».
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