Какой вид транспорта подходит именно тебе? Видео

С каждым годом все более популярными становятся средства индивидуальной мобильности — самокаты, ролики и скейтборды стали неотъемлемой частью жизни многих людей.

Какой вид транспорта подходит именно тебе? Как правильно себя обезопасить?

Ответы на эти вопросы ждут тебя в ролике, подготовленном в рамках социальной кампании «Твой ход! Пешеход».