Как не стать участником ДТП с пешеходами. Памятка для водителя

Поможем вам избежать неприятных ситуаций, находясь за рулем автомобиля.

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В серии наших публикаций на тему безопасности дорожного движения мы уже давали полезные советы самым незащищенным его участникам — пешеходам. Теперь же очередь тех, кто управляет транспортными средствами. По статистике, в России за 2020 год количество ДТП с участием пешеходов снизилось и составило 39 927. При этом более чем две третьих, а если быть точным, 25 808 из них произошли именно по вине водителей. Как и в прошлый раз, в разборе ситуации нам поможет руководитель экспертно-аналитического отдела Экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко.

Понять и пропустить

Очень много аварийных ситуаций на дорогах возникает из-за того, что водители не успевают что-либо сделать, когда внезапно появляются угроза либо помеха. Причины тому могут быть разные, а вот результат, как правило, один, и он печальный. Поэтому одно из основных правил для пешехода — не быть загадкой для тех, кто за рулем. А хорошие водители, говорят, могут просчитать ситуацию на несколько ходов вперед, пусть это может быть и непросто.

— Пешеход для водителя должен быть заметным, предсказуемым, не совершать резких движений, — говорит Борисенко. — Большинство опасных ситуаций объединяет как раз фактор внезапности — водитель не успевает среагировать на изменение обстановки.

Еще один хороший совет — участники дорожного движения должны понимать друг друга. Если в потоке машин водители часто пользуются условными знаками — жестикулируют, моргают фарами или аварийкой, — то вот с пешеходами взаимодействие наладить гораздо сложнее. Но делать это нужно.

Поток машин. Фото Павел Бедняков, «Известия»

— Водители и пешеходы, конечно, должны вступать в коммуникацию, — считает Борисенко. — Прежде всего, это вежливо. Кроме того, когда человек, собираясь переходить дорогу, подает знак, водителю становится гораздо понятнее, что тот не просто так стоит у бордюра, ожидая кого-то или читая новости в телефоне. Ну и когда пешеход в ответ благодарит водителя, хотя бы кивком головы, это приятно обоим. Кстати, чаще всего так делают те, кто сами сидели за рулем. Потому что они понимают, что такое пешеходный переход с противоположной точки зрения. Водителю в таких ситуациях сложнее — например, не все понимают, когда им моргают фарами, чтобы пропустить пешехода.

— Старая шутка гласит: «Начав водить машину, я стал гораздо аккуратнее переходить через дорогу». В ней есть доля правды?

— Проведенные нами исследования подтверждают: пешеходы, владеющие водительским удостоверением, лучше понимают правила поведения на дорогах. Во время обучения в автошколе они знакомятся с ПДД, в том числе и с разделом, посвященным пешеходам. Я бы рекомендовала вообще всем периодически заглядывать в Правила дорожного движения, чтобы освежить знания. Классический пример для пешеходов — даже при переходе на зеленый нужно осматриваться, потому что по дороге в это время может ехать автомобиль со спецсигналом, и его, по правилам, нужно пропустить.

Словом, нужно помнить про правила дорожного движения, уважать всех его участников и пытаться понять друг друга. Тогда и аварий на дорогах станет меньше.

Пешеходный переход. Фото Павел Бедняков, «Известия»

Парки и зоны отдыха

А что же обязательно нужно помнить автомобилистам? Конечно, нужно четко соблюдать ПДД и следовать указаниям дорожных знаков, они многое способны рассказать об участке дороги, который ждет впереди. А если вдруг показалась зебра, даже пустая, будьте готовы притормозить.

— Вообще, у нас не так много автомобилистов, которые по умолчанию снижают скорость перед нерегулируемым переходом, — отмечает Борисенко. — Особенно если на нем не видно людей. И если вдруг кто-то неожиданно появится, то автомобилю может не хватить времени для остановки, порой какой-то доли секунды.

Кстати, как уже не раз говорилось, сами пешеходы часто не представляют, насколько длинный тормозной путь у транспортного средства даже на скорости 60 километров в час. С момента, когда нажата педаль тормоза, до полной остановки машина проходит не меньше 20 метров. А если водитель отвлекся? Именно поэтому в городе особенно важно соблюдать скоростной режим — это может здорово выручить вас в неприятной ситуации.

— Повторюсь, я бы рекомендовала обязательно притормаживать перед любым пешеходным переходом, даже если на нем никого нет, — говорит Борисенко. — Или хотя бы перенести ногу с педали газа на тормоз. Затраченные на это мгновения могут реально спасти чью-то жизнь.

Во-вторых, не отвлекаться от дороги. Ведь обстановка на ней меняется ежесекундно, и не все зависит от вас. Поэтому — концентрация и еще раз концентрация.

— Да, порой водителю очень сложно понять, что творится в голове у пешехода, и предугадать внезапно возникающие ситуации, — напоминает Борисенко. — Недавно видела запись с видеорегистратора: мужчина медленно едет по двору, как вдруг из-за других машин начинает на четвереньках выползать годовалый ребенок, сбежавший из песочницы. Родители отвлеклись, а он оказался прямо на дороге. Как спрогнозировать такое?

Как мы уже говорили в памятке для пешеходов, нельзя резко выходить на дорогу из-за препятствий. Но и водителю нужно постоянно помнить, что в том же дворе, например, из-за любой припаркованной машины может выйти человек.

— В жилой зоне люди считают, что все машины обязательно будут ехать медленно, и чувствуют себя в безопасности, — говорит Борисенко. — Например, детей небольшого роста водителю очень сложно заметить среди стоящих у тротуара автомобилей. А если он выезжает с парковочного места задним ходом, то у него очень ограничен обзор. В таких случаях, когда водитель не может быть уверен, что позади машины никто не стоит, лучше включать аварийку или даже подавать звуковой сигнал.

— Какие самые опасные для водителей участки дорог в городе, где ДТП с пешеходами происходят чаще, чем за его пределами?

— Школы, резкие повороты, за которыми не просматривается дорога, слабо освещенные места вне жилых зон — парки, скверы. Припаркованные машины и другие препятствия у края проезжей части. Остановки общественного транспорта — если, например, стоит автобус, то из него или, наоборот, к нему могут внезапно побежать люди. Перекрестки с поворотом «под стрелку». Пробки, когда пешеход может решить, что раз автомобили не движутся, то в этом заторе можно и перейти дорогу. Иногда бывает так, что водитель стоит недалеко от пешеходного перехода и не видит, какая ситуация в других полосах. Оттуда может неожиданно пойти пешеход, а в это время дорога освобождается, и водитель резко ускоряется с места.

Скачать памятку для водителей