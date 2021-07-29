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Статьи   //    Общество   //    Твой ход! Пешеход

Как не стать участником ДТП с пешеходами. Памятка для водителя

Сегодня, 16:15
ДТП. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия» Знак аварийной остановки. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия» Поток машин. Фото Павел Бедняков, «Известия» Пешеходный переход. Фото Павел Бедняков, «Известия»
ДТП. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия»
Поможем вам избежать неприятных ситуаций, находясь за рулем автомобиля.

Скачать памятку для водителей

В серии наших публикаций на тему безопасности дорожного движения мы уже давали полезные советы самым незащищенным его участникам — пешеходам. Теперь же очередь тех, кто управляет транспортными средствами. По статистике, в России за 2020 год количество ДТП с участием пешеходов снизилось и составило 39 927. При этом более чем две третьих, а если быть точным, 25 808 из них произошли именно по вине водителей. Как и в прошлый раз, в разборе ситуации нам поможет руководитель экспертно-аналитического отдела Экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко.

Понять и пропустить

Очень много аварийных ситуаций на дорогах возникает из-за того, что водители не успевают что-либо сделать, когда внезапно появляются угроза либо помеха. Причины тому могут быть разные, а вот результат, как правило, один, и он печальный. Поэтому одно из основных правил для пешехода — не быть загадкой для тех, кто за рулем. А хорошие водители, говорят, могут просчитать ситуацию на несколько ходов вперед, пусть это может быть и непросто.

— Пешеход для водителя должен быть заметным, предсказуемым, не совершать резких движений, — говорит Борисенко. — Большинство опасных ситуаций объединяет как раз фактор внезапности — водитель не успевает среагировать на изменение обстановки.

Еще один хороший совет — участники дорожного движения должны понимать друг друга. Если в потоке машин водители часто пользуются условными знаками — жестикулируют, моргают фарами или аварийкой, — то вот с пешеходами взаимодействие наладить гораздо сложнее. Но делать это нужно.

Поток машин. Фото Павел Бедняков, «Известия»
Поток машин. Фото Павел Бедняков, «Известия»

— Водители и пешеходы, конечно, должны вступать в коммуникацию, — считает Борисенко. — Прежде всего, это вежливо. Кроме того, когда человек, собираясь переходить дорогу, подает знак, водителю становится гораздо понятнее, что тот не просто так стоит у бордюра, ожидая кого-то или читая новости в телефоне. Ну и когда пешеход в ответ благодарит водителя, хотя бы кивком головы, это приятно обоим. Кстати, чаще всего так делают те, кто сами сидели за рулем. Потому что они понимают, что такое пешеходный переход с противоположной точки зрения. Водителю в таких ситуациях сложнее — например, не все понимают, когда им моргают фарами, чтобы пропустить пешехода.

— Старая шутка гласит: «Начав водить машину, я стал гораздо аккуратнее переходить через дорогу». В ней есть доля правды?

— Проведенные нами исследования подтверждают: пешеходы, владеющие водительским удостоверением, лучше понимают правила поведения на дорогах. Во время обучения в автошколе они знакомятся с ПДД, в том числе и с разделом, посвященным пешеходам. Я бы рекомендовала вообще всем периодически заглядывать в Правила дорожного движения, чтобы освежить знания. Классический пример для пешеходов — даже при переходе на зеленый нужно осматриваться, потому что по дороге в это время может ехать автомобиль со спецсигналом, и его, по правилам, нужно пропустить.

Словом, нужно помнить про правила дорожного движения, уважать всех его участников и пытаться понять друг друга. Тогда и аварий на дорогах станет меньше.

Пешеходный переход. Фото Павел Бедняков, "Известия"
Пешеходный переход. Фото Павел Бедняков, «Известия»

Парки и зоны отдыха

А что же обязательно нужно помнить автомобилистам? Конечно, нужно четко соблюдать ПДД и следовать указаниям дорожных знаков, они многое способны рассказать об участке дороги, который ждет впереди. А если вдруг показалась зебра, даже пустая, будьте готовы притормозить.

— Вообще, у нас не так много автомобилистов, которые по умолчанию снижают скорость перед нерегулируемым переходом, — отмечает Борисенко. — Особенно если на нем не видно людей. И если вдруг кто-то неожиданно появится, то автомобилю может не хватить времени для остановки, порой какой-то доли секунды.

Кстати, как уже не раз говорилось, сами пешеходы часто не представляют, насколько длинный тормозной путь у транспортного средства даже на скорости 60 километров в час. С момента, когда нажата педаль тормоза, до полной остановки машина проходит не меньше 20 метров. А если водитель отвлекся? Именно поэтому в городе особенно важно соблюдать скоростной режим — это может здорово выручить вас в неприятной ситуации.

— Повторюсь, я бы рекомендовала обязательно притормаживать перед любым пешеходным переходом, даже если на нем никого нет, — говорит Борисенко. — Или хотя бы перенести ногу с педали газа на тормоз. Затраченные на это мгновения могут реально спасти чью-то жизнь.

Во-вторых, не отвлекаться от дороги. Ведь обстановка на ней меняется ежесекундно, и не все зависит от вас. Поэтому — концентрация и еще раз концентрация.

— Да, порой водителю очень сложно понять, что творится в голове у пешехода, и предугадать внезапно возникающие ситуации, — напоминает Борисенко. — Недавно видела запись с видеорегистратора: мужчина медленно едет по двору, как вдруг из-за других машин начинает на четвереньках выползать годовалый ребенок, сбежавший из песочницы. Родители отвлеклись, а он оказался прямо на дороге. Как спрогнозировать такое?

Как мы уже говорили в памятке для пешеходов, нельзя резко выходить на дорогу из-за препятствий. Но и водителю нужно постоянно помнить, что в том же дворе, например, из-за любой припаркованной машины может выйти человек.

— В жилой зоне люди считают, что все машины обязательно будут ехать медленно, и чувствуют себя в безопасности, — говорит Борисенко. — Например, детей небольшого роста водителю очень сложно заметить среди стоящих у тротуара автомобилей. А если он выезжает с парковочного места задним ходом, то у него очень ограничен обзор. В таких случаях, когда водитель не может быть уверен, что позади машины никто не стоит, лучше включать аварийку или даже подавать звуковой сигнал.

— Какие самые опасные для водителей участки дорог в городе, где ДТП с пешеходами происходят чаще, чем за его пределами?

— Школы, резкие повороты, за которыми не просматривается дорога, слабо освещенные места вне жилых зон — парки, скверы. Припаркованные машины и другие препятствия у края проезжей части. Остановки общественного транспорта — если, например, стоит автобус, то из него или, наоборот, к нему могут внезапно побежать люди. Перекрестки с поворотом «под стрелку». Пробки, когда пешеход может решить, что раз автомобили не движутся, то в этом заторе можно и перейти дорогу. Иногда бывает так, что водитель стоит недалеко от пешеходного перехода и не видит, какая ситуация в других полосах. Оттуда может неожиданно пойти пешеход, а в это время дорога освобождается, и водитель резко ускоряется с места.

Скачать памятку для водителей

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