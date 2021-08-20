Как чемпион Европы по баскетболу угодил в скандальную хронику.

В статьях, посвященных социальной кампании «Твой ход! Пешеход», мы уже не раз вспоминали трагические истории с участием известных спортсменов. Дорожно-транспортные происшествия с пешеходами на наших дорогах, к сожалению, не редкость, и даже чемпионы не застрахованы от того, чтобы сбить кого-то или самим попасть под колеса автомобиля.

В этом свете случай, который в марте нынешнего года произошел с известным баскетболистом Никитой Шабалкиным, выглядит скорее трагикомическим. Но вместе с тем он напоминает сразу о нескольких ошибках, типичных для пешеходов, которые мы недавно разбирали вместе с руководителем экспертно-аналитического отдела экспертного центра «Движение без опасности» Еленой Борисенко.

Пух из Лермонтова

Карьера Шабалкина, в середине нулевых считавшегося одним из главных баскетбольных талантов страны, вышла яркой, но не слишком долгой. В юности он занимался плаванием и теннисом, но в итоге пошел по пути отца, имеющего звание мастера спорта по баскетболу.

Из секции в Минеральных Водах Шабалкин перебрался в ставропольский спортинтернат, воспитавший немало известных спортсменов, а затем и в московскую школу «Тринта». Окончив ее, Никита попал в молодежную команду ЦСКА, с которой в 2004-м выиграл молодежную Евролигу.

Следующие три сезона Шабалкин с переменным успехом пытался пробиться в основной состав армейцев: дважды отправлялся в самарский ЦСК ВВС и один год провел в заявке ЦСКА. Но все-таки гораздо больше игрового времени и доверия тренеров он получал в Самаре. А еще в 2005-м он выиграл молодежное первенство Европы. Возможно это, плюс статус одного из лидеров волжан, и привлекло внимание главного тренера сборной России Дэвида Блатта, неожиданно для многих взявшего Шабалкина на Евробаскет-2007.

Никита Шабалкин. Фото Алексей Иванов, «СЭ»

В той команде Никита, конечно, был резервистом, но все равно из Испании он вернулся чемпионом Европы. А вскоре подписал контракт с «Химками». Шабалкину было всего 20, и казалось, что впереди у него блестящее будущее. Но реальность оказалась чуть прозаичнее: хорошие сезоны он начал чередовать с посредственными, к тому же довольно рано Шабалкина начали преследовать серьезные травмы.

Он выиграл серебро на Универсиаде-2009 и бронзу Евробаскета-2011, но в 2013-м Шабалкин в неполные 27 лет завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. После этого он окончил университет и ушел в строительный бизнес.

Поездка на капоте

В марте 2021-го про Шабалкина вспомнили, причем очень неожиданно. Все началось с сообщений в СМИ о ДТП в центре Москвы: на 3-й Тверской-Ямской улице водитель такси прокатил на капоте пешехода, который в итоге получил незначительные травмы, был доставлен в больницу, но от госпитализации в стационар отказался. Чуть позже выяснилось, что пешеходом оказался именно Шабалкин, а инциденту предшествовал дорожный конфликт между ним и таксистом.

Баскетболиста Никиту Шабалкина сбило такси в Москве. Все произошло у пешеходного перехода на Тверской-Ямской улице. Перед случившимся спортсмен пнул машину за то, что его не пропустили.



Шабалкин находится в сознании, его забрала скорая. Информации о травмах нет. pic.twitter.com/pUiZWfQQ2c — Телеканал 360° (@360tv) March 20, 2021

Ситуация развивалась так: Шабалкин решил перейти улицу, причем не по пешеходному переходу, а в десятке метров от него. Но в этот момент на светофоре зажегся зеленый сигнал для автомобилистов, и поток тронулся. Водитель такси решил выразить недовольство пешеходу, оказавшемуся на проезжей части. А Шабалкин в ответ пнул бампер авто.

— Начал переходить дорогу, когда автомобили стояли, — рассказывал Шабалкин в прессе. — Кто-то впереди поехал, ну и этому товарищу, видимо, не понравилось, что я перед ним. Он посигналил — причем подчеркнуто агрессивно. Как ударил машину ногой — не помню. Он тоже ударил меня бампером по ногам и решил покатать на капоте. По-моему, тащить человека на капоте и набирать скорость — это неадекватный поступок.

Впрочем, водитель, судя по всему, просто перепугался, когда 206-сантиметровый мужчина атлетического телосложения начал лупить по его машине. Далеко он не уехал — на ближайшем посту ДПС сообщил сотрудникам о происшедшем. Его пассажирка к тому же заявила, что Шабалкин был нетрезв, но официального подтверждения это не получило. Вскоре в интернете опубликовали видео, которое позволяет оценить ситуацию любому желающему.

— В двух словах — однозначно я неправ, — прокомментировал Шабалкин. — Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю, сам тоже там паркуюсь — когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая.

По итогам этого инцидента СК РФ начал доследственную проверку, о результатах которой публично не сообщалось.

А если вспомнить наш разговор с экспертом Еленой Борисенко, то можно сразу выделить несколько ошибок, которые в этой ситуации совершил Шабалкин как пешеход. Конечно, нельзя пересекать дорогу в неположенном месте, делать это необходимо только по пешеходному переходу. Если вы уже оказались на проезжей части, а зеленый сигнал светофора сменился на запрещающий красный, не нужно спешить, бежать вперед или назад, дезориентируя водителей транспортных средств неожиданными маневрами. Нужно остановиться на разделительной линии или островке безопасности посередине проезжей части и дождаться разрешающего сигнала светофора.

Административная ответственность за нарушение ПДД пешеходами предусмотрена частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ и влечет за собой вынесение предупреждения или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей, — объясняет старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан. В случае, если водитель не выполнит требования ПДД уступить дорогу пешеходам, то в соответствии со ст.12.18 КоАП РФ на него может быть наложен административный штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Ну и конечно, не стоит вступать с другими участниками дорожного движения в словесную перепалку, а тем более провоцировать физический конфликт. На дороге надо проявлять взаимоуважение, пытаться наладить невербальную коммуникацию: жестами попросите пропустить вас, поблагодарите водителя. Иначе можно попасть в такую же ситуацию, как Шабалкин, и не факт, что она не завершится куда более печально.