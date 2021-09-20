Как вести себя на дорогах: пять советов для детей. Видео
16:00
«СЭ» в рамках социальной кампании по безопасности движения «Твой ход! Пешеход» представляет познавательный ролик, который обязательно стоит посмотреть родителям и детям.
На проезжей части дороги ребенка может подстерегать множество опасностей.
Посмотрите ролик и покажите его своим детям — соблюдение последовательности из 5 простых советов позволит сделать каждый маршрут юного пешехода комфортным и безопасным.
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