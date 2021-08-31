Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Статьи   //    Общество   //    Твой ход! Пешеход

Смертельная остановка. Знаменитого фехтовальщика погубила неосторожность

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 17:00
Виктор Модзолевский. Виктор Модзолевский на двух Олимпиадах завоёвывал медали в командном первенстве по шпаге. Фото Global Look Press Виктор Модзолевский.
Виктор Модзолевский.
Как погиб призер двух Олимпиад и чемпион мира по фехтованию Виктор Модзолевский.

С начала проекта «Твой ход! Пешеход» мы рассказали вам истории уже нескольких знаменитых спортсменов, которые стали участниками смертельных ДТП. Например, лучшего лыжника страны конца ХХ века Алексея Прокуророва, которого в родном Владимире сбил пьяный водитель.

В случае с не менее трагической гибелью знаменитого фехтовальщика Виктора Модзолевского все не так однозначно. И это еще раз напоминает, как важно соблюдать правила дорожного движения.

Виктор Модзолевский на двух Олимпиадах завоёвывал медали в командном первенстве по шпаге. Фото Global Look Press
Виктор Модзолевский на двух Олимпиадах завоёвывал медали в командном первенстве по шпаге. Фото Global Look Press
Никита Шабалкин.«Был не прав. Но тащить человека на капоте — неадекватно». Чемпион Европы нарушил правила и вступил в дорожный конфликт

Командный игрок

Виктор Модзолевский — из поколения «детей войны». Он родился в 1943 году в казахстанском Актюбинске, но почти всю жизнь прожил в Воронеже. Здесь же он впервые взял в руки шпагу, причем произошло это почти немыслимо поздно, в 16 лет. Но у Модзолевского был явный талант — через два года он стал призером первенства РСФСР, а еще год спустя выиграл юношеский чемпионат мира.

И в 1964 году, всего через пять лет после знакомства с фехтованием, Виктор вошел в состав сборной СССР, за которую выступал на протяжении трех олимпийских циклов. В 1967-м в Монреале он стал чемпионом мира в командном турнире. Причем в финале против сборной Франции именно в поединке с участием Модзолевского решалась судьба золота. И тогда еще студент Воронежского государственного университета, самый молодой член команды не сплоховал. Кстати, та самая медаль Модзолевского до сих пор хранится в стенах ВГУ.

А еще в том самом 1967 году Виктор познакомился с девушкой Валентиной, которая вскоре стала его женой — им суждено прожить вместе почти 44 года.

— Виктор очень хотел, чтобы мы поженились именно в этом году, — говорила супруга Модзолевского в интервью «Комсомольской правде». — Следующий, 1968-й год, был високосным, к тому же он готовился к Олимпиаде в Мехико. Мы потом посчитали, в общей сложности в этот олимпийский год муж всего тридцать дней дома пробыл. Все остальное время — сборы, тренировки, соревнования.

В Мехико сборная СССР вместе с Моздолевским взяла серебро, а через четыре года в Мюнхене — бронзу. Виктор всегда был командным игроком, он еще дважды брал медали чемпионатов мира именно в командном первенстве. А в личном был в шаге от награды на своей последней Олимпиаде в Монреале, но оказался четвертым.

Завершив карьеру, Модзолевский остался в фехтовании и долгое время работал тренером, например, в женской сборной СССР. В 90-е годы пытался, как и многие, заняться бизнесом, но быстро понял, что это не его. И создал в Воронеже областную федерацию фехтования, сосредоточившись на развитии своего вида спорта в регионе.

Виктор Модзолевский.
Виктор Модзолевский.
Юрий Борзаковский.Испытание для Русской Ракеты. Самый тяжелый момент в жизни Юрия Борзаковского

Гиблое место

При этом Модзолевский и сам не выпускал оружие из рук — он всегда был чужд вредных привычек, постоянно выступал на ветеранских турнирах. Причем не просто фехтовал, а побеждал — в возрасте 67 лет стал обладателем Кубка России. Осенью 2011-го планировал защищать титул, но в итоге из-за проблем со здоровьем поехал на турнир в качестве тренера команды Воронежской области.

20 ноября соревнования завершились, и команда на двух машинах направилась из столицы домой по трассе М-4 «Дон». Проехать они успели 152 километра. Трагедия случилась, когда спортсмены решили остановиться и перекусить. Придорожное кафе находилось на противоположной стороне дороги — туда решено было пойти пешком, хотя перехода поблизости не было.

Не было и освещения, что стало еще одним фактором, способствовавшим смертельной автоаварии. Когда 68-летний Моздолевский уже направлялся обратно к автомобилю, его сбила фура с прицепом, двигавшаяся в сторону Москвы. Знаменитый спортсмен скончался на месте.

Очевидцы говорили, что «Скания» ехала с превышением скорости — как бы то ни было, шансов выжить у пешехода в столкновении не было. Как впоследствии показала экспертиза, Сергей Клушкин, сидевший за рулем грузовика, был трезв. Но не сумел вовремя заметить Моздолевского, в темное время суток перебегавшего дорогу в неустановленном для этого месте.

Прославленный ветеран допустил сразу несколько роковых ошибок, о которых мы уже говорили в нашей памятке пешеходам. Прежде всего, в темноте за пределами населенных пунктов пешеходам необходимо иметь световозвращающие элементы на одежде. Но даже если бы они были — ни в коем случае не стоит переходить проезжую часть, тем более федеральную трассу с оживленным движением, вне пешеходного перехода, еще и без освещения. К тому же, не убедившись в отсутствии опасности — не заметить автопоезд с прицепом довольно сложно.

Чтобы таких печальных историй на российских дорогах происходило как можно меньше, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации запущена Всероссийская социальная кампания «Твой ход! Пешеход». Ее целями являются профилактика ДТП с участием пешеходов, которых в прошлом году в России произошло более 38 тысяч, и снижение тяжести их последствий. В 15 регионах страны, где количество происшествий наиболее велико, будут проводиться специальные семинары, тренинги, консультации, игры и другие мероприятия.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Антон Бабошин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Из России уезжают сразу две сильные фигуристки. Стоит ли бить тревогу или нужно их отпустить?
«Если вашу семью может разрушить девушка-чирлидер, нужно подумать об отношениях». Зачем клуб КХЛ отказался от группы поддержки
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 31 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд