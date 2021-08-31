Смертельная остановка. Знаменитого фехтовальщика погубила неосторожность

Как погиб призер двух Олимпиад и чемпион мира по фехтованию Виктор Модзолевский.

С начала проекта «Твой ход! Пешеход» мы рассказали вам истории уже нескольких знаменитых спортсменов, которые стали участниками смертельных ДТП. Например, лучшего лыжника страны конца ХХ века Алексея Прокуророва, которого в родном Владимире сбил пьяный водитель.

В случае с не менее трагической гибелью знаменитого фехтовальщика Виктора Модзолевского все не так однозначно. И это еще раз напоминает, как важно соблюдать правила дорожного движения.

Виктор Модзолевский на двух Олимпиадах завоёвывал медали в командном первенстве по шпаге. Фото Global Look Press

Командный игрок

Виктор Модзолевский — из поколения «детей войны». Он родился в 1943 году в казахстанском Актюбинске, но почти всю жизнь прожил в Воронеже. Здесь же он впервые взял в руки шпагу, причем произошло это почти немыслимо поздно, в 16 лет. Но у Модзолевского был явный талант — через два года он стал призером первенства РСФСР, а еще год спустя выиграл юношеский чемпионат мира.

И в 1964 году, всего через пять лет после знакомства с фехтованием, Виктор вошел в состав сборной СССР, за которую выступал на протяжении трех олимпийских циклов. В 1967-м в Монреале он стал чемпионом мира в командном турнире. Причем в финале против сборной Франции именно в поединке с участием Модзолевского решалась судьба золота. И тогда еще студент Воронежского государственного университета, самый молодой член команды не сплоховал. Кстати, та самая медаль Модзолевского до сих пор хранится в стенах ВГУ.

А еще в том самом 1967 году Виктор познакомился с девушкой Валентиной, которая вскоре стала его женой — им суждено прожить вместе почти 44 года.

— Виктор очень хотел, чтобы мы поженились именно в этом году, — говорила супруга Модзолевского в интервью «Комсомольской правде». — Следующий, 1968-й год, был високосным, к тому же он готовился к Олимпиаде в Мехико. Мы потом посчитали, в общей сложности в этот олимпийский год муж всего тридцать дней дома пробыл. Все остальное время — сборы, тренировки, соревнования.

В Мехико сборная СССР вместе с Моздолевским взяла серебро, а через четыре года в Мюнхене — бронзу. Виктор всегда был командным игроком, он еще дважды брал медали чемпионатов мира именно в командном первенстве. А в личном был в шаге от награды на своей последней Олимпиаде в Монреале, но оказался четвертым.

Завершив карьеру, Модзолевский остался в фехтовании и долгое время работал тренером, например, в женской сборной СССР. В 90-е годы пытался, как и многие, заняться бизнесом, но быстро понял, что это не его. И создал в Воронеже областную федерацию фехтования, сосредоточившись на развитии своего вида спорта в регионе.

Виктор Модзолевский.

Гиблое место

При этом Модзолевский и сам не выпускал оружие из рук — он всегда был чужд вредных привычек, постоянно выступал на ветеранских турнирах. Причем не просто фехтовал, а побеждал — в возрасте 67 лет стал обладателем Кубка России. Осенью 2011-го планировал защищать титул, но в итоге из-за проблем со здоровьем поехал на турнир в качестве тренера команды Воронежской области.

20 ноября соревнования завершились, и команда на двух машинах направилась из столицы домой по трассе М-4 «Дон». Проехать они успели 152 километра. Трагедия случилась, когда спортсмены решили остановиться и перекусить. Придорожное кафе находилось на противоположной стороне дороги — туда решено было пойти пешком, хотя перехода поблизости не было.

Не было и освещения, что стало еще одним фактором, способствовавшим смертельной автоаварии. Когда 68-летний Моздолевский уже направлялся обратно к автомобилю, его сбила фура с прицепом, двигавшаяся в сторону Москвы. Знаменитый спортсмен скончался на месте.

Очевидцы говорили, что «Скания» ехала с превышением скорости — как бы то ни было, шансов выжить у пешехода в столкновении не было. Как впоследствии показала экспертиза, Сергей Клушкин, сидевший за рулем грузовика, был трезв. Но не сумел вовремя заметить Моздолевского, в темное время суток перебегавшего дорогу в неустановленном для этого месте.

Прославленный ветеран допустил сразу несколько роковых ошибок, о которых мы уже говорили в нашей памятке пешеходам. Прежде всего, в темноте за пределами населенных пунктов пешеходам необходимо иметь световозвращающие элементы на одежде. Но даже если бы они были — ни в коем случае не стоит переходить проезжую часть, тем более федеральную трассу с оживленным движением, вне пешеходного перехода, еще и без освещения. К тому же, не убедившись в отсутствии опасности — не заметить автопоезд с прицепом довольно сложно.

Чтобы таких печальных историй на российских дорогах происходило как можно меньше, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации запущена Всероссийская социальная кампания «Твой ход! Пешеход». Ее целями являются профилактика ДТП с участием пешеходов, которых в прошлом году в России произошло более 38 тысяч, и снижение тяжести их последствий. В 15 регионах страны, где количество происшествий наиболее велико, будут проводиться специальные семинары, тренинги, консультации, игры и другие мероприятия.