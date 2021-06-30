В России стартовал новый социальный проект по безопасности дорожного движения «Твой ход! Пешеход»

Новый социальный проект направлен на развитие безопасного дорожного пространства за счет роста ответственности и понимания рисков среди пешеходов и водителей.

В пресс-центре Мультимедийного информационного центра «Известия» в онлайн-формате прошла пресс-конференция, посвященная старту новой всероссийской социальной кампании «Твой ход! Пешеход», которая реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» Госавтоинспекцией России при поддержке Минпросвещения и Минтранса России.

Участие в пресс-конференции приняли заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Юлия Костыряченко, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта России Наталья Агре и директор по проектной работе экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая.

Как отметил в своем выступлении Олег Понарьин, число ДТП с пешеходами в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось на 18,4 процентов. Одна из причин — ограничения в связи с пандемией, но главное — пешеходы стали в целом более дисциплинированными. За последние 10 лет число погибших и раненых пешеходов на дорогах страны сократилось вдвое. Но в 15 регионах по-прежнему наблюдается рост ДТП с участием пешеходов. В число «проблемных зон» попали республики Бурятия, Мордовия, Северная Осетия, Астраханская, Архангельская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Магаданская, Омская, Пензенская, Тверская, Ярославская области, город Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Пешеходы — наиболее уязвимая категория участников дорожного движения. Тяжесть последствий наездов на пешеходов — 12 погибших на 100 пострадавших. Это больше, чем средняя тяжесть последствий от всех ДТП», — пояснил Олег Понарьин.