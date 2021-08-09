Стартовал показ видеоролика с участием Николая Дроздова в поддержку безопасности пешеходов

С 1 августа на федеральных российских телеканалах стартовал показ видеоролика, который посвящен проблематике безопасности пешеходов. Видеоролик транслируется в поддержку всероссийской социальной кампании «Твой ход! Пешеход». Проект реализуется с целью снижения уровня аварийности на дорогах страны с участием пешеходов, которые являются самыми свободными, но вместе с тем самыми уязвимыми участниками дорожного движения.

30-секундный ролик рассчитан на внимание широкой аудитории, поэтому в качестве амбассадора проекта выступает Николай Дроздов — заслуженный журналист, ученый-зоолог, ведущий передачи «В мире животных», человек с высоким авторитетом, с детства знакомый не одному поколению мудростью суждений и добрым нравом.

— Особенность видеоролика в том, что правила дорожного движения преподносятся зрителям не как ультимативные требования, а как понятные и близкие всем нам постулаты с глубоким метафорическим смыслом, актуальным как в жизни в целом, так и на дороге: встречать опасность лицом к лицу, не торопиться, ждать верного сигнала, чувствовать, когда нужно показать себя и блеснуть, находить взаимопонимание. Очень хотелось бы, чтобы эти посылы легли в основу поведения пешеходов, — подчеркнул заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

Социальная кампания «Твой ход! Пешеход» проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Министерства просвещения РФ и Министерства транспорта РФ.