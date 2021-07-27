Как не очутиться под колесами, переходя через дорогу. Памятка для пешеходов

Что нужно помнить, чтобы обычный переход на другую сторону дороги не стал последним.

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В серии наших публикаций в проекте «Твой ход! Пешеход» мы уже рассказывали печальную историю двукратного чемпиона мира Симона Мартиросяна, который в родной Армении находится под следствием после смертельного ДТП. И вспоминали трагический случай из жизни стронгмена Михаила Кокляева, в 2009 году сбившего пешехода в Челябинске.

Количество таких аварий, в том числе смертельных, с годами сокращается. Но при этом за 2020 год под колесами автомобилей по всей России погибли 4513 человек, а еще 37118 получили различные травмы. Многих из этих случаев можно было бы избежать. Поэтому мы решили напомнить тем, кто входит в категорию самых уязвимых участников дорожного движения, какие ошибки не стоит совершать. А разобраться в этом «СЭ» помогла руководитель экспертно-аналитического отдела Экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко.

Стой, смотри, слушай, думай, иди

Хотя пешеход по правилам также является полноправным участником дорожного движения, на проезжей части он появляться должен как можно реже — только в случае, когда невозможно идти по тротуару либо обочине. При этом движение пешеходов допускается лишь по краю проезжей части. А вот пересекать улицу пешеходам доводится часто, и этот простой процесс на деле таит в себе немалую опасность.

Не зря же, по мнению эксперта, лучшим способом для этого является надземный либо подземный пешеходный переход, где нет пересечения с транспортными потоками. И лишь потом идут регулируемый и нерегулируемый наземные переходы. А вот переходить улицу в неположенном месте, где водитель не ожидает увидеть пешеходов, категорически не рекомендуется. Это стрессовая ситуация для обеих сторон, которая при резком торможении или маневрировании автомобиля может закончиться ДТП.

Итак, как же правильно переходить дорогу?

— Алгоритм любого перехода такой: стой, смотри, слушай, думай, иди, — говорит Борисенко. — Сначала мы обязательно останавливаемся, осматриваемся, прислушиваемся: возможно, сзади нас едет кто-то, кого мы не видим. Оцениваем все риски и только потом делаем шаг на проезжую часть. Потому что само по себе наличие пешеходного перехода не гарантирует вам безопасности. Да, это то место, где водитель ожидает встретить пешехода, об этом его предупреждают светофор или зебра. Но все равно нужно подумать и оценить все возможные угрозы. Ведь водитель может быть, например, в состоянии опьянения и не притормозить перед переходом с пешеходами.

Регулируемый переход, на котором стоит светофор, безопаснее, чем тот, где его нет. При этом следует помнить, что ориентироваться нужно на сигналы именно пешеходного светофора, а не транспортного. Есть и другие важные нюансы.

— При переходе даже регулируемого перехода нужно осмотреться на предмет опасности, убедиться, что все автомобили остановились, — напоминает Борисенко. — Даже если вам горит зеленый свет, по дороге в это время может ехать автомобиль со спецсигналом, полиция или скорая, которую по правилам нужно пропустить. Также нужно следить за мотоциклистами, которые могут двигаться между рядами.

— Многие пешеходы спешат перейти улицу, чем это чревато?

— Не рекомендуется идти на первой же секунде разрешающего сигнала, потому что в этот момент еще могут завершать свой маневр транспортные средства. Это частая ошибка. Равно как не следует выходить на проезжую часть на мигающий зеленый и пытаться успеть перебежать через улицу. Лучше всего предварительно оценивать, сколько времени вам потребуется, потому что очень неприятно застрять посередине дороги. Но если уж вы поняли, что не успеваете, то лучше остановиться на середине дороги — на разделительной линии или островке безопасности, которых сейчас строится очень много.

Что касается нерегулируемого перехода, то здесь ситуация чуть сложнее — светофор вам на помощь не придет, и нужно снова вспоминать про алгоритм.

— Повторюсь, в ПДД зафиксировано, что пешеход перед тем, как перейти дорогу, должен остановиться и убедиться в отсутствии опасности, — напоминает Борисенко. — Оценить скорость приближающихся автомобилей, расстояние до них и удостовериться, что они его пропускают. Мы рекомендуем посмотреть налево, потом направо и снова налево. Последнюю часть обычно пропускают, но второй взгляд в одну сторону как раз помогает понять, насколько быстро приближаются автомобили. Это, кстати, бывает очень сложно для пешехода.

Конечно, отвлекаться от окружающей обстановки во время пересечения проезжей части ни в коем случае нельзя. Все внимание должно быть на дороге. Часто можно видеть, как пешеход небрежно шагает, держа в руках смартфон. Но надо помнить, что любые гаджеты при переходе улицы неуместны. Также не стоит сокращать себе возможности для контроля над ситуацией, возможности видеть и слышать. Капюшоны, зонты, наушники — всем этим лучше не пользоваться.

Пешеходный переход.

А в неположенных местах дорогу переходить строго запрещено, иначе можно поплатиться жизнью. Люди об этом часто забывают, например, выйдя из общественного транспорта и торопясь попасть домой. А ведь троллейбус или автобус за счет своих габаритов является помехой для оценки обстановки водителями.

— Раньше в школах всех учили, что автобус нужно обходить сзади, а трамвай спереди, — говорит Борисенко. — Но на самом деле при выходе из общественного транспорта нужно подождать, пока он отъедет. После чего дойти до пешеходного перехода, который обычно расположен недалеко от остановки.

Ловушки для пешеходов

Итак, основные ошибки пешеходов при пересечении улицы по пешеходному переходу — это выход на проезжую часть на первой секунде разрешающего сигнала или мигающий зеленый, отвлечение внимания от дороги и обстановки на ней, переход в неположенном месте. Но есть и еще опасные ситуации, в которых можно повести себя неправильно.

— Для пешеходов очень важно резко не выходить на дорогу из-за препятствий — припаркованных машин, деревьев, сугробов, — отмечает Борисенко. — Сначала нужно осторожно выглянуть, убедиться, что опасности нет. Особенно в жилой зоне, где люди считают, что все машины будут ехать медленно, и чувствуют себя в безопасности. При движении по краю проезжей части или обочине дороги вне населенных пунктов нужно всегда двигаться навстречу потоку, чтобы видеть его и успеть в случае чего среагировать на опасную ситуацию. А в темное время обязательно носить световозвращающие элементы на одежде. Причем это прописано в правилах только для дорог вне населенных пунктов, но на самом деле и в городе хватает темных мест, где водителю сложно рассмотреть пешеходов.

Опасности могут подстерегать вас, даже если вы считаете, что при переходе все делаете верно и ситуация под контролем. Но это может оказаться не так. Для таких случаев даже придуман термин «ловушка для пешеходов».

— Например, переход на перекрестке, где сзади вас поворачивает под стрелку светофора автомобиль, — рассказывает Борисенко. — При этом вы его не видите, а водитель может отвлечься или его обзор перекроют боковые стойки крыши. В такой ситуации нужно быть внимательным и пешеходам, которым достаточно поворота головы назад, и водителям.

Еще очень важный момент, который называют «фактор второй полосы», — когда пешеход при переходе многополосной дороги видит, что ближайшая машина его пропускает, и начинает движение, но при этом по соседней полосе едет автомобиль, который не видит пешехода и не останавливается. К сожалению, подобные ДТП не редкость, поэтому нужно осматривать каждую полосу в отдельности.

И еще раз: внимание, внимание и снова внимание. Нужно оценивать все потенциальные опасности и помнить, что автомобиль в любом случае не может моментально остановиться. А пешеход может.

— У нас не так много автомобилистов, которые по умолчанию снижают скорость перед нерегулируемым переходом, особенно если на нем не видно людей, — подчеркивает Борисенко. — И если вдруг кто-то неожиданно появится, то автомобилю может не хватить времени для остановки. Порой какой-то доли секунды. Сами пешеходы, кстати, часто не представляют, насколько длинный тормозной путь у транспортного средства даже на скорости 60 километров в час — в районе 20 метров плюс время реакции водителя. А если он на секунду отвлекся, расстояние может вырасти метров до 70.

Но есть и еще один нюанс. Многие пешеходы по умолчанию возлагают ответственность за возможное ДТП на водителей и отдают себе безусловный приоритет при переходе дороги. Хотя считать, что вас при переходе улицы обязательно все пропустят, по меньшей мере самоуверенно.

— У водителей есть мрачная шутка про то, что пешеход всегда прав, пока жив, — говорит Борисенко. — Действительно, у двух сторон очень разная оценка рисков. В ситуации, где пешеход считает, что поступил верно и ничего не нарушил, водитель может испытывать сильнейший стресс, зарабатывая себе седые волосы и трясущиеся руки. В России все ДТП с пешеходами рассматривает суд, и при явной вине пешехода именно ему может быть назначено наказание. Хотя если человек погибает или попадает в инвалидное кресло, ему уже нет большой разницы, был он прав или нет.

Пешеходный переход.

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