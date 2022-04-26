Владимир Путин: «Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам»

Президент России поздравил героев Олимпиады-2022 и провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Во вторник глава нашей страны Владимир Путин значительную часть дня посвятил вопросам спорта. Сначала в Екатерининском зале Кремля при его участии состоялась церемония вручения государственных наград золотым медалистам зимней Олимпиады (ранее в Кремле также чествовали серебряных и бронзовых призеров Пекина-2022). А затем в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему «О дальнейшем развитии массового спорта». «СЭ» собрал все важные заявления президента на этих мероприятиях.

Об отстранении российских спортсменов

— Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности. Это никак не совместимо с принципами олимпизма. Под видом рекомендаций были введены реальные санкции. Это показывает дальнейшую коммерциализацию Олимпийских игр, потому что зависимость олимпийского и паралимпийского движения от спонсоров, «денежных мешков», очень большая. И эта коммерческая зависимость и дальнейшая коммерциализация олимпизма и паралимпизма — это путь к деградации.

— Паралимпийцы готовились предъявить свои достижения на Играх в Пекине, в открытой и честной борьбе подтверждать свой заслуженный статус сильнейших. И то, как все обернулось, не поддается никакой критике. Отстранение атлетов России и Белоруссии не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта, но открыто и цинично были попраны сами базовые права человека.

— Мы приложим все силы для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнеров. Таких, как, например, Всемирная ассоциация олимпийцев и Международный совет военного спорта, которые поддержали российских атлетов.

— Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, за его идеалы — идеалы справедливости, равенства и честной борьбы.

Об итогах Олимпиады

— Без всякого преувеличения блестящие волевые победы российских спортсменов стали настоящим украшением Олимпийских игр в Пекине... Однако итоговое место в общекомандном зачете у нашей сборной ниже, чем было запланировано в Стратегии развития спорта.

— Уже третью Олимпиаду подряд у России абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках, и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной. Это действительно так.

— Вся страна, поклонники фигурного катания во всем мире по-особому переживали за Камилу [Валиеву]. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность, своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций. Да в фигурном катании все эти дополнительные средства и не нужны, мы с вами это хорошо понимаем и знаем.

О будущем российского спорта

— В сложившихся условиях — условиях давления, с которым сталкиваются Россия и ее граждане, — принципиально важно сохранить соревновательную активность спортсменов.

— Отмененные соревнования нужно восполнить за счет своих новых форматов. Мы это можем сделать достаточно быстро: организовать открытые и привлекательные со всех точек зрения многоэтапные спортивные турниры, обеспечить участие в них иностранных атлетов, клубов, команд.

— Нам создают трудности, но всегда, проходя через трудности, мы становимся сильнее, и для этого у нас действительно все есть. У нас есть абсолютно очевидные конкурентные преимущества, связанные с размерами нашей страны, с ее масштабом, с ее климатическими различными зонами, с развитием технологий и растущим вниманием государства к спорту и к спортсменам, к физической культуре.

О спортивной инфраструктуре и массовом спорте

— Соревнования — общероссийские, региональные, муниципальные — должны быть преимущественно комплексными и многоэтапными, ориентированы на представителей всех возрастов, доступны и интересны людям с самой разной физической подготовкой.

— Нужно увеличить объем освещения и популяризации массового спорта в государственных средствах массовой информации, активнее продвигать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО через разъяснительную работу и разного рода преференции для участников и, конечно, создавать для занятий спортом соответствующие условия — современную, хорошо оснащенную спортивную инфраструктуру.

— Особое внимание — созданию и запуску специальных информационных систем, которые помогут людям ориентироваться в спортивных и физкультурно-оздоровительных услугах, узнавать, где и каким видом спорта можно заниматься самостоятельно или всей семьей, какие спортивные события запланированы в их регионах.

— К 2024 году субъекты Федерации будут направлять на спорт не менее двух процентов своих региональных бюджетов. Предлагаю подумать о том, чтобы с 2025 года ежегодно увеличивать расходы на спорт и делать это так, чтобы не допускать разрывов в финансировании спорта, качестве и доступности спортивной инфраструктуры в зависимости от уровня бюджетных возможностей регионов.

По материалам Kremlin.ru, ТАСС, РИА «Новости»