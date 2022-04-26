Героев Пекина-2022 наградили в Кремле

Российские олимпийцы получили государственные награды и услышали слова благодарности от руководства страны.

Во вторник в Москве состоялась церемония чествования олимпийских лауреатов — лучших спортсменов страны ждали в Большом Кремлевском дворце. Такие мероприятия давно стали доброй традицией. Как и встреча «золотого рейса» в аэропорту, и праздничный концерт по прибытии. Прошлым летом героев Токио поздравляли на Васильевском Спуске, а триумфаторов Пекина в феврале — на ледовой «ВТБ Арене».

Обычно глава государства принимает лучших спортсменов страны через пару недель после завершения Игр. Но на этот раз ожидание продлилось чуть дольше. Впрочем, буквально все атлеты благодарили президента за то, что он в нынешней обстановке нашел возможность уделить им внимание. Уж слишком много всего произошло с тех пор, как в Китае погас огонь Игр.

В третий раз — как в первый

В торжественных залах Большого Кремлевского дворца утром вторника царила праздничная, почти семейная атмосфера. Целая россыпь звезд спорта мирового уровня в парадной экипировке наводнила комнаты. Хоккеисты, фристайлисты, лыжники, фигуристы — кого здесь только не было. И, конечно, тренеры и спортивные функционеры.

— Настроение — супер! — лидер биатлонной сборной Кристина Резцова, как всегда, на позитиве. — Не так много представителей других видов спорта знаю лично, и очень интересно знакомиться, узнавать людей. Кого-то я раньше видела только по телевизору, а теперь удалось пообщаться. Мы разговариваем, смеемся, рассказываем друг другу истории из жизни. Очень круто и здорово, что я сюда попала. Хотела бы еще раз встретиться здесь со всеми через четыре года, и чтобы спортсменов в следующий раз было еще больше. Думаю, у нас недостаточно медалей!

Резцова на таком приеме впервые, а вот парень неподалеку, скромно потягивающий за столиком кофе, — уже в третий раз! Это же Семен Елистратов, который вслед за Сочи и Пхенчханом привез медаль и из Пекина. Но, как говорит он сам, каждый визит в Кремль для него как первый.

— Если бы я каждый день ходил сюда в гости, наверное, ничего особенного бы не чувствовал, но поскольку мне удается посещать такие мероприятия раз в четыре года, то всегда очень волнуюсь и переживаю, — говорит Елистратов. — Игры — итог работы за четыре года. Можно быть 10-кратным чемпионом мира, но если не привезешь олимпийскую награду — тебя забудут уже на следующий день. А медаль — возможность оставить след в истории. И для меня огромное счастье в очередной раз приехать с Олимпиады не с пустыми руками, это говорит о моем классе и преданности работе.

Не забыли и паралимпийцев, которым выступить в Пекине было не суждено — решение Международного паралимпийского комитета выглядело очень злой насмешкой над атлетами, уже прибывшими в столицу Игр после долгой подготовки. Но их сначала допустили до выступлений, а в последний момент отстранили от стартов. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии назвал паралимпийцев самыми сильными и целеустремленными людьми, а также пообещал поддерживать их и в нынешней непростой ситуации.

Как уже не раз говорилось в последние недели, от различных санкций в отношении российских атлетов страдает в первую очередь сам мировой спорт. Вот какого мнения придерживается глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, которого удалось поймать буквально перед началом торжественной церемонии.

— У нас много спортсменов, которые в своих дисциплинах являются мировыми лидерами, и показанные ими результаты настраивают нас на положительный лад, — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию. — Выступление команды в Пекине стало историческим, завоевано рекордное количество медалей. В будущем мы намерены прикладывать еще большие усилия, чтобы не акцентироваться на каких-то определенных видах, а развивать всю линейку, ведь это приносит плоды. А сейчас главное для нас — оказать максимальное содействие нашим сборным, спортсменам, тренерам. В первую очередь речь идет о материальном содержании. Также нужно занять представителей всех дисциплин соревнованиями внутреннего календаря. И, безусловно, в ситуации, когда у нас высвободилось определенное время от международных стартов, нужно уделить большое внимание методической работе, тренерским образовательным программам. То самое импортозамещение, о котором уже много говорилось, нужно начинать с тренерского цеха. Мы сейчас готовим соответствующие предложения.

Камила Валиева. Кристина Кормилицына, Фото Известия

День рождения Валиевой

Серебряных и бронзовых призеров Пекина в Кремле встретили Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин. Именно они вручали государственные награды и медалистам Игр, и лучшим паралимпийцам страны. Чемпионов же чуть позже лично встретил глава государства Владимир Путин. А особо президент поздравил фигуристку Камилу Валиеву, которая прямо в день приема у президента отпраздновала 16-летие.

— Конечно, вся страна, поклонники фигурного катания во всем мире по-особому переживали и за Камилу, — отметил Путин. — Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность, своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций, да в фигурном катании все эти средства дополнительные и не нужны, мы с вами это хорошо понимаем и знаем. Уже третью Олимпиаду подряд у России абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках. Удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной.

Из ответных слов в адрес президента самым ярким стало выступление самой молодой олимпийской чемпионки в истории лыжных гонок Вероники Степановой.

— Я ровесница века, родилась в январе 2001 года, — отметила Степанова. — На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Спасибо большое за то, что вы высоко подняли знамя страны, а мы его не опустим.

После неформального общения с чемпионами Пекина Путин выступил перед всеми собравшимися в этот день в Большом Кремлевском дворце. Отметил заслуги и перечислил имена многих из присутствующих в зале.

— Хотел бы поблагодарить вас за труд, за ваши успехи, за волю к победе, — подчеркнул глава государства. — Ваши победы в спорте — безусловно, это вдохновляющий, может быть, даже супервдохновляющий пример для миллионов людей. Он очень значим для всего нашего общества, для нашей молодежи, которая учится у вас стойкости, самоотдаче, умению упорно идти к поставленной цели и добиваться высших достижений, высших результатов, быть лучшими.

Путин напомнил, что Россия давно предостерегала партнеров от использования в спорте двойных стандартов и принципа коллективной ответственности. Но сейчас ситуация доходит до абсурда — примером тому дисквалификация двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова за посещение концерта в Лужниках. А отстранение паралимпийцев от стартов в Пекине — циничное попрание базовых прав человека.

— Великие традиции отечественного спорта будут продолжены и приумножены, — подытожил Путин. — Мы приложим все силы для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнеров. Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, за его идеалы — идеалы справедливости, равенства и честной борьбы.

Вероника Степанова. Кристина Кормилицына, Фото Известия

Лауреаты государственных наград

Орден Почета

Никита Кацалапов (фигурное катание), Денис Спицов (лыжные гонки).

Орден дружбы

Камила Валиева, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина (фигурное катание), Вероника Степанова, Алексей Червоткин (лыжные гонки).

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Ирма Махиня, Даниил Садреев (прыжки с трамплина), Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов (конькобежный спорт), Семен Елистратов, Константин Ивлиев (шорт-трек), Тимур Билялов, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Арсений Грицюк, Никита Гусев, Александр Елесин, Александр Никишин, Артур Каюмов, Александр Самонов, Кирилл Семенов, Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов, Вадим Шипачев (хоккей), Илья Буров, Сергей Ридзик (фристайл), Максим Цветков, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова (биатлон), Александра Трусова (фигурное катание), Иван Якимушкин (лыжные гонки).

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Вик Уайлд (сноуборд), Ангелина Голикова (конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили (биатлон), Анастасия Смирнова (фристайл), Александр Терентьев (лыжные гонки), Владимир Морозов, Евгения Тарасова (фигурное катание).