Овечкин, Медведева, Загитова: душевные фото с мамами и семьями

29 ноября в России — День матерей.

Этот международный праздник отмечают в разных странах в разные даты, даже месяцы. И, в принципе, для таких дней не нужно какое-то конкретное число.

Мамы играют ключевую роль в судьбе каждого человека. Спортсмены — не исключение.

С родителями звезды делают свои первые, важные шаги, начинают заниматься спортом и запускают карьеру. И потом сами становятся родителями, а их красивые жены — самыми лучшими в мире мамами.

Вот всего несколько архивных и свежих фото из множества. Звезды спорта со своими мамами и женами.

Александр Овечкин и его великая мама, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна:

2003 год. Александр Овечкин с мамой.

Александр Овечкин, с мамой и отцом, женой и братом. В семье хоккеиста уже два сына, а он еще мечтает о дочери.

Евгения Медведева с мамой:

2017 год. Евгения Медведева с мамой Жанной. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Даниил Медведев с мамой и сестрой:

2011 год. Даниил Медведев с мамой и сестрой.

Алексей и Антон Миранчуки с мамой:

2018 год. Алексей и Антон Миранчук с мамой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Александр Головин с мамой:

2016 год. Александр Головин в образе и с мамой Светланой на вручении премии «Первая пятерка». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Андрей Рублев с мамой:

2015 год. Андрей Рублев с мамой Мариной. Фото Сергей Киврин и Андрей Голованов

Марат Сафин с мамой:

1998 год. Марат Сафин с мамой. Фото Сергей Киврин и Андрей Голованов

Андрей Аршавин с мамой:

Андрей Аршавин с мамой Татьяной.

Артем Дзюба с женой и детьми:

2019 год. Артем Дзюба с женой и детьми. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Юрий Жирков с женой и детьми:

Большое семейство Сергея Семака:

А в этой карусели еще Алина Загитова и Анна Курникова: