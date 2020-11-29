Овечкин, Медведева, Загитова: душевные фото с мамами и семьями
Этот международный праздник отмечают в разных странах в разные даты, даже месяцы. И, в принципе, для таких дней не нужно какое-то конкретное число.
Мамы играют ключевую роль в судьбе каждого человека. Спортсмены — не исключение.
С родителями звезды делают свои первые, важные шаги, начинают заниматься спортом и запускают карьеру. И потом сами становятся родителями, а их красивые жены — самыми лучшими в мире мамами.
Вот всего несколько архивных и свежих фото из множества. Звезды спорта со своими мамами и женами.
Александр Овечкин и его великая мама, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна:
Александр Овечкин, с мамой и отцом, женой и братом. В семье хоккеиста уже два сына, а он еще мечтает о дочери.
Евгения Медведева с мамой:
Даниил Медведев с мамой и сестрой:
Алексей и Антон Миранчуки с мамой:
Александр Головин с мамой:
Андрей Рублев с мамой:
Марат Сафин с мамой:
Андрей Аршавин с мамой:
Артем Дзюба с женой и детьми:
Юрий Жирков с женой и детьми:
Большое семейство Сергея Семака:
А в этой карусели еще Алина Загитова и Анна Курникова:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю