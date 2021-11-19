Раньше система прямого впрыска была знакома владельцам «дизелей», сейчас все чаще встречается в бензиновых двигателях.

Со времен изобретения первого двигателя внутреннего сгорания прошло более двух веков. Тогда француз Филипп Лебон смог создать одноцилиндровый двигатель, работавший на светильном газе. Однако изобретение широкого распространения не получило. А вот после создания немцами Даймлером и Отто их версий моторов к двигателям внутреннего сгорания возник серьезный интерес. К тому же, работали они уже не на светильном газе, а на керосине и бензине. Правда, топливу предстоял еще долгий и тернистый путь к тому виду, в котором мы его представляем сейчас. На протяжении всей истории совершенствование двигателей было тесно связано с модернизацией топлив, и — наоборот.

Автопроизводители со временем начали стремиться к экономичности и экологичности двигателей. Эпоха машин с огромными объемами моторов, потребляющих достаточно много топлива, не обладающих при этом достаточной резвостью, окончательно завершилась в конце прошлого столетия. С конвейеров стали сходить авто с небольшими, но оборотистыми двигателями. В дизельных моторах систему прямого впрыска топлива использовали с самого начала, позднее — подтянулись и производители бензиновых движков. Некоторые эксперты убеждены: будущее именно за системой прямого впрыска.

В таких моторах топливо напрямую попадает в камеру сгорания под намного более высоким давлением, чем в традиционных двигателях с распределенным впрыском, где топливу вначале предстоит путь во впускной коллектор. Система прямого впрыска обеспечивает максимально эффективное сгорание топлива, снижает уровень вредных выбросов и обеспечивает максимальную мощность двигателя при сохранении высокой экономичности. Последнее можно смело читать как «экономит топливо». Разумеется, к этим двигателям все больше и больше внимания — и прогнозы экспертов кажутся вполне реалистичными.

BP Connect.

Однако двигатели с системой прямого впрыска требуют использования высокотехнологичного топлива, поскольку больше традиционных подвержены образованию отложений. Происходит это из-за более жестких условий работы форсунок: очень высокие температуры в камере сгорания плюс повышенное давление в цилиндрах. Отложения могут свести на нет все преимущества этих современных механизмов: снизить мощность, увеличить расход и заставить их «плеваться» вредными выбросами.

Но, к счастью, технологии производства топлива в наше время не отстают от автопроизводителей и им есть, что предложить высокофорсированным двигателям. Например, технологию ACTIVE, применяемую при создании топлива bp. Она по-настоящему революционная и интересная. Молекулы прикрепляются к отложениям и постепенно удаляют их с деталей двигателя. Затем отложения безопасно сгорают.

И это не единственная функция молекул ACTIVE. Со временем на очищенных металлических поверхностях они создают защитную пленку и просто-напросто не дают появиться новым отложениям.

Над созданием топлива bp в течение пяти лет трудилась целая научно-исследовательская команда. Топливо подвергалось различным испытаниям. Например, 50 тысяч часов стендовых и полевых испытаний, а это, к слову, равно более чем пяти годам работы двигателя. Тесты доказали, что топливо bp с технологией ACTIVE эффективно защищает как двигатели с системой прямого впрыска, так и традиционные.

Важным фактом является и то, что топливо способно сделать мотор еще экономичнее. Дизельное топливо BP Ultimate с технологией ACTIVE позволяет проехать до 56 километров больше на одном баке, а BP Ultimate 100 с той же технологией — до 26 километров.

На розничной сети bp топливо представлено сразу в нескольких вариантах.

На розничной сети bp в России топливо представлено сразу в нескольких вариантах. Все топливо на bp, включая обычный бензин и дизель, а также фирменные бензины и дизель BP Ultimate, обладает улучшенными характеристиками за счет применения самой эффективной формулы bp — технологии ACTIVE.

Топливо bp с технологией ACTIVE полностью соответствует всем современным требованиям и уверенно шагает в ногу с эволюцией двигателей. Если будущее за моторами с прямым впрыском, то оно и только за таким топливом.