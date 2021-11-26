В Москве прошла церемония вручения наград авторитетного конкурса спортивной журналистики, который проводит Олимпийский комитет России при поддержке ПАО «Газпром».

Всероссийский конкурс-фестиваль спортивной журналистики «Энергия побед», организованный ОКР и ПАО «Газпром» совместно с Федерацией спортивных журналистов, — большое событие в мире спортивной журналистики. Он проводится уже одиннадцатый год подряд и каждый раз вызывает ажиотаж.

Организаторы особо подчеркивали, что за все 11 лет не было ни единой паузы — премия вручалась ежегодно, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. На этот раз в конкурсе приняли участие 357 журналистов из 64 регионов РФ и 11 зарубежных стран.

Александр Федоров (второй справа) на церемонии вручения премии «Энергия побед». Фото Андрей Голованов, Наталья Пахаленко, ОКР

Первый миллиардер

Для многих журналистов подать заявку на «Энергию побед» уже стало традицией, а кто-то входит во вкус и привыкает не только участвовать, но и подниматься на пьедестал. Это случай и фотокорреспондента «СЭ» Александра Федорова, и обозревателей Владимира Иванова и Александра Кружкова. В разные годы они были лауреатами премии, поднимались на пьедестал, а теперь собрали на троих полный медальный комплект. Наш фотохудожник, выставивший на конкурс снимок с майского матча «Зенит» — «Локомотив», стал победителем, а Иванов и Кружков завоевали серебро и бронзу соответственно. Александр представил на конкурс колонку памяти великого актера Валентина Гафта, а Владимир — невероятную историю миллиардера-триатлониста, который в 70 (!) лет пробился на чемпионат мира.

— Миллиардеров в истории конкурса у нас пока не было, — пошутил председатель жюри — известный телекомментатор, лауреат премии ТЭФИ Виктор Гусев.

Наш коллега Игорь Рабинер, который был ранее и членом жюри, и лауреатом в номинации «за лучшую публикацию» среди федеральных СМИ, на этот раз представил свою колонку для русскоязычного сайта НХЛ в категории среди иностранных изданий на русском языке. И стал первым.

Игорь Рабинер на церемонии вручения премии «Энергия побед». Фото Андрей Голованов, Наталья Пахаленко, ОКР

В этом году призы вручались в 11 номинациях, а еще три специальных приза вручало жюри. Лауреатов награждали трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, главный тренер нашей золотой команды по пляжному футболу Михаил Лихачев, олимпийский чемпион по конькобежному спорту Николай Гуляев. Второй год подряд в отдельную полноценную категорию выделены работы молодых русскоязычных авторов. И стоит отметить, что с каждым годом уровень работ в этой категории растет. Лучшей в этот раз стала работа детской медиастудии «Серебряный Марс» из Луганска о турнире по ММА.

— Благодаря труду и таланту журналистов каждый может почувствовать энергию состязаний, энергию успеха спортсменов, — отметила представитель ПАО «Газпром» Ольга Черных. Спорт и труд объединяют. Хочется поблагодарить Олимпийский комитет России, что нам удается сохранять традиции и продолжать поддерживать журналистов, несмотря на любые обстоятельства.

Конечно, непростые обстоятельства, в которых спорт, журналистика и все мы находимся с 2020 года, не могли не отразиться и на гала-вечере — не все победители и призеры фестиваля смогли присутствовать лично. За это время уже стал привычным выход к публике по видеосвязи, так что никто в зале не удивился эмоциональному ролику, который записал обладатель специального приза «За особый вклад в развитие спортивной журналистики в России» Дмитрий Губерниев прямо из шведского Эстерсунда. За кого-то награду забрали коллеги.

Алла Шишкина вручала награду в номинации «Премия имени Вадима Синявского за лучший радиорепортаж». Титулованная спортсменка отметила, что старается рассказывать молодым коллегам, насколько важно спортсменам быть открытыми со СМИ, и поделилась, что сама подумывает о том, чтобы попробовать себя по другую сторону микрофона.

Денис Казанский. Фото Андрей Голованов, Наталья Пахаленко, ОКР

Мастер-классы от Семина и Казанского

«Энергия побед» — это не только конкурс, но и площадка для обмена опытом. ОКР по традиции организует для финалистов фестиваля целую серию мастер-классов, в которых участвуют известные журналисты, именитые спортсмены, деятели культуры.

На этот раз в первой половине дня гостями инновационного центра ОКР стали Юрий Семин, известный комментатор Денис Казанский, фотожурналист, шестикратный лауреат международного фотоконкурса World Рress Photо Владимир Вяткин, режиссер, сценарист и продюсер Михаил Дегтярь. К участникам также обратился президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

— Популярность спорта в целом и его главных действующих лиц — спортсменов — зависит от работы СМИ, — отметил глава ОКР. — Ни одно значимое соревнование сегодня невозможно представить без журналистов, которые оперативно и подробно рассказывают о спортивных событиях и их героях по всему миру миллионам людей. Ваш вклад в развитие олимпийского движения и пропаганду олимпийских ценностей трудно переоценить. Спортивная журналистика — не только творчество, но и огромная ответственность перед аудиторией, перед которой вы работаете. От объективности и профессионализма СМИ в немалой степени зависит восприятие побед и поражений.

На мастер-классах звучали не только вопросы о спорте и журналистике, но и на другие животрепещущие темы. Юрия Семина много спрашивали о сборной России по футболу, предстоящих стыковых матчах и работе главного тренера Валерия Карпина.

— Карпин не проиграл в пяти из шести матчей в сборной. Проиграли мы Хорватии, объективно будем смотреть: каждый хорватский футболист сильнее наших, но, может, за счет психологии мы могли и подравняться. Так что не стоит драматизировать, — успокоил и болельщиков, и журналистов Семин, встреча с которым завершала большой творческий день.

А первым к лауреатам «Энергии побед» вышел Денис Казанский и сразу предупредил, что общение с коллегами должно строиться не в режиме лекции, а в режиме диалога, и с удовольствием отвечал на вопросы о профессии комментатора и новых форматах и жанрах, которых сейчас становится все больше.

— Сейчас идет серьезный перелом, поскольку добавилась большая платформа YouTube, которая очень востребована. И некоторые вопросы касались именно этого — как расставлять приоритеты? Сидишь ли ты в телевизоре или вещаешь во Всемирной сети? Я и сам прохожу через это, — отметил Казанский.

В заключение церемонии организаторы премии пообещали, что в следующем году премию ожидают перемены. Кто знает, возможно, и в номинациях найдется место новым форматам.

Владимир Иванов и Александр Кружков на церемонии вручения премии «Энергия побед». Фото Андрей Голованов, Наталья Пахаленко, ОКР

Лауреаты конкурса «Энергия побед"-2021

«Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию»

среди федеральных СМИ — Константин Столбовский, «Телеспорт Медиа»

среди региональных СМИ — Юрий Сейидов, «Горняцкая правда», г. Коркино, Челябинская область

среди иностранных русскоязычных СМИ — Игорь Рабинер, официальный сайт НХЛ

«Премия имени Юрия Розанова за лучший телевизионный репортаж/фильм/сюжет»

среди федеральных СМИ — Евгений Богатырев, телеканал «Матч! Страна», г. Москва

среди региональных СМИ — Курбан Рагимов, телеканал «ННТ», г. Махачкала, Республика Дагестан

среди иностранных русскоязычных СМИ — Юрий Михалевич, Константин Игруша, канал «Хоккейный клуб Динамо Минск»

«Премия имени Анатолия Бочинина за лучший фоторепортаж/фотоработу»

среди федеральных СМИ — Александр Федоров, «Спорт-Экспресс»

среди региональных СМИ — Михаил Сербин, Wakediary.ru

среди иностранных русскоязычных СМИ — Андрей Ударцев, «Федерация тенниса Казахстана»

«Премия имени Вадима Синявского за лучший радиорепортаж» — Виктория Колосова, «Маяк»

«Будущее спортивной журналистики» — Валерия Цветова, Андрей Тюленев, детская медиастудия «Серебряный Марс», Луганск

Специальный приз «Патриарх» — Ростислав Орлов

Специальный приз пресс-комиссии ОКР «За особые достижения» в освещении Олимпийских игр — Ольга Черносвитова, Первый канал

Специальный приз «За особый вклад в развитие спортивной журналистики в России» — Дмитрий Губерниев, «Матч ТВ»