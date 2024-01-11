Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 22:20

Призера Олимпиады обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей. Его уже заключили под стражу

Призера Олимпиады боксера Никитина отправили в СИЗО по делу о вымогательстве
Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксер Владимир Никитин.
Фото Скриншот видео
Планируется, что Владимир Никитин выйдет 23 февраля.

Российский боксер Владимир Никитин, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в категории до 56 кг, обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда. Спортсмена задержали, в данный момент он находится под стражей.

33-летнего боксера обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ — вымогательство денежных средств, принадлежащих потерпевшему, под угрозой применения насилия и с применением такового в целях получения денежных средств в крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения — Никитин пробудет в заключении один месяц и 15 суток, то есть до 23 февраля.

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов сообщил, что общался с Никитиным в праздники и не верит, что боксер мог заниматься вымогательством. По словам Кравцова, у призера ОИ-2016 есть бизнес.

«Узнал о произошедшем из публикаций в прессе, мне скинули, — приводит слова Кравцова РИА «Новости». — Пока сложно что-то комментировать, обстоятельств дела мы не знаем. Но, честно говоря, не особо верится в эту историю. Фигурируют 300 тысяч рублей, это несколько смущает. Сумма ничтожная, тем более если ее вымогала группа лиц вместе с Владимиром. Похоже больше на какую-то бытовуху. Последний раз общались с Никитиным в праздники, поздравляли друг друга. У него бизнес, он также является руководителем Федерации бокса Республики Коми. Так что цифра какая-то совсем смешная, поэтому и не верится, что он мог ее вымогать. Какой-то абсурд».

Помимо завоевания бронзовой медали на Играх в Рио, Никитин является заслуженным мастером спорта России, серебряным призером чемпионата мира 2013 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года и трехкратным чемпионом России (2012, 2014, 2015).

Владимир Никитин
1
0
Читайте также
Серена Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде
Призера Олимпиады боксера Никитина отправили в СИЗО по делу о вымогательстве
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Андрей Сафронов возглавил хоккейную школу «Динамо»
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ветераны СКА против судей, Билялетдинов и обмен Жафярова
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Интриги с участниками плей-офф-2024 почти нет
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самый сильный мальчик России погиб в ДТП. Он купил «девятку» и не справился с управлением

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости