Призера Олимпиады обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей. Его уже заключили под стражу

Планируется, что Владимир Никитин выйдет 23 февраля.

Российский боксер Владимир Никитин, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в категории до 56 кг, обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда. Спортсмена задержали, в данный момент он находится под стражей.

33-летнего боксера обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ — вымогательство денежных средств, принадлежащих потерпевшему, под угрозой применения насилия и с применением такового в целях получения денежных средств в крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения — Никитин пробудет в заключении один месяц и 15 суток, то есть до 23 февраля.

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов сообщил, что общался с Никитиным в праздники и не верит, что боксер мог заниматься вымогательством. По словам Кравцова, у призера ОИ-2016 есть бизнес.

«Узнал о произошедшем из публикаций в прессе, мне скинули, — приводит слова Кравцова РИА «Новости». — Пока сложно что-то комментировать, обстоятельств дела мы не знаем. Но, честно говоря, не особо верится в эту историю. Фигурируют 300 тысяч рублей, это несколько смущает. Сумма ничтожная, тем более если ее вымогала группа лиц вместе с Владимиром. Похоже больше на какую-то бытовуху. Последний раз общались с Никитиным в праздники, поздравляли друг друга. У него бизнес, он также является руководителем Федерации бокса Республики Коми. Так что цифра какая-то совсем смешная, поэтому и не верится, что он мог ее вымогать. Какой-то абсурд».

Помимо завоевания бронзовой медали на Играх в Рио, Никитин является заслуженным мастером спорта России, серебряным призером чемпионата мира 2013 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года и трехкратным чемпионом России (2012, 2014, 2015).