«Жги напалмом!» Губерниев поддержал Тартакову, назвавшую экс-сенатора идиоткой

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался в поддержку телеведущей «Матч ТВ» Софьи Тартаковой. Ранее Тартакова раскритиковала бывшего члена Совета Федерации от Брянской области Екатерину Лахову.

«Сонечка, жги напалмом! Я всегда с тобой и за тебя!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Лахова заявила, что девушки, рожающие после 30, считаются «старородками», а оптимальное время рожать — в возрасте 22-25 лет. Лахова отметила, что женщины сейчас на первое место ставят образование, на второе — карьеру, и только потом думают о семье. По ее словам, это неправильный подход.

«Госпожа Лахова, а не пойти ли вам в... ? Отправляю вас туда от лица всех «старородок», — написала Тартакова в сториз Instagram. — Мне 30 лет. У нас с мужем пока нет детей. И таких молодых женщин, как я, — огромное количество. Мы получаем образование, строим карьеру, путешествуем, знаем языки, читаем, смотрим хорошие фильмы, учимся вкусно готовить, разбираемся в вине, умеем дружить и любить. И главное, госпожа Лахова, мы не продаем свою совесть. Если я старородка, то вы, уж простите, идиотка«.