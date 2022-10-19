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Сегодня, 22:19

Юрист: «Если новый закон об ЛГБТ примут, спортсменам нельзя будет совершать каминг-ауты»

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Юрист Дмитрий Панфилов в комментарии для «СЭ» предположил, какие меры по отношению к спортсменам будут приняты, если они нарушат готовящийся законопроект «О пропаганде ЛГБТ».

«Запрет не лишает граждан права на определение в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминации. Однако это не дает право на публичное одобрение таких отношений и распространение новых ценностей. В настоящее время есть только ст. 6. 25 КОАП РФ за пропаганду среди несовершеннолетних. Если мы говорим о каминг-аутах, то уже сегодня без пометки 18+ будет ответственность по ст. 6.21. Не только у спортсменов, но и у журналистов, опубликовавших информацию об этом. Если закон примут, то публичные признания совершать будет нельзя в любом случае», — сказал Панфилов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

27 октября Государственная Дума рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения». На данный момент действует только ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).

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