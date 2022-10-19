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Сегодня, 12:03

Хохлов отреагировал на решение суда обязать Facebook* выплатить ему 65 миллионов рублей

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итоги суда с соцсетью Facebook (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Могу сказать, что мы полностью удовлетворены решением», — сказал Хохлов «СЭ».

По решению Солнцевского суда Москвы 46-летний российский экс-футболист получит 65 миллионов рублей за блокировку его фамилии в соцсети.

Ранее сообщалось, что Хохлов намерен взыскать в качестве морального ущерба с социальной сети 150 миллионов рублей.

Дмитрий Хохлов
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