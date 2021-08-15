Ягудин поздравил Илью Авербуха и Елизавету Арзамасову с рождением сына

Российский фигурист Алексей Ягудин поздравил Илью Авербуха и его супругу Елизавету Арзамасову с рождением сына.

«Поздравляю нашего непосредственного начальника Илью Авербуха и актрису театра и кино Лизу Арзамасову с рождением сына! Все чувствуют себя прекрасно... Хоть я и начинал свой спич со слова «начальник», как человек, для которого Илья прежде всего личность и друг, желаю и Лизе, и Илье просто человеческого счастья, гармонии и, конечно же, ввиду того, что происходит вообще в мире сейчас, наикрепчайшего здоровья. Все на данный момент прекрасно. Все здоровы, все счастливы, пищим просто от счастья!» — цитирует Ягудина сайт «Пятого канала».

Для 47-летнего Авербуха это второй ребенок — у него есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. 26-летняя Елизавета впервые стала матерью.

Пара поженилась в декабре 2020-го.