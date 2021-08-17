Авербух поблагодарил за поздравления с рождением сына
09:48
Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух в Instagram поблагодарил за поздравления с рождением сына.
14 августа Авербух и актриса Елизавета Арзамасова объявили о рождении ребенка.
«Друзья, благодарю вас за море писем, поздравления, за светлые слова для нашего с Лизой Арзамасовой мальчика! Желаю каждому испытать это непередаваемое счастье! Спасибо вам за добро!» — написал Авербух.
Для 47-летнего Авербуха это второй ребенок. У него есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. 26-летняя Елизавета впервые стала матерью.
Пара поженилась в декабре 2020-го.
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