В России за сутки выявлено 21 624 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 21 624 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 816 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 426 человек», — написано в сообщении оперштаба.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1954), Санкт-Петербурге (1668), Московской области (1359), Нижегородской области (539) и Свердловской области (526).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 600 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 170 499 летальных исходов, выздоровели 5 884 316 человек.