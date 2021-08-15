Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявлено 21 624 новых случая коронавируса

11:20
В России за сутки выявлено 21 624 новых случая коронавируса. Фото AFP
В России за сутки выявлено 21 624 новых случая коронавируса. Фото AFP
Теги:

За последние сутки в России выявлено 21 624 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 816 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 426 человек», — написано в сообщении оперштаба.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1954), Санкт-Петербурге (1668), Московской области (1359), Нижегородской области (539) и Свердловской области (526).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 600 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 170 499 летальных исходов, выздоровели 5 884 316 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3443

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Сборная России при Валерии Карпине: расписание отборочных матчей ЧМ-2022
«Ахмат» — «Динамо»: Уткин во втором матче подряд забил со штрафного
Салах переписывает рекорды АПЛ, невероятный Холанн организовал пять голов «Боруссии», Месси встретили на «Парк де Пренс»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд