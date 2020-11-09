«Я/мы Дзюба». В эфире телеканала «Россия» обсудили капитана сборной и «Зенита»

Общественно-политическое ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» провело выпуск о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе после появления в интернете интим-видео с игроком.

На интерактивном полу, где находятся участники шоу, вывели лозунг «Я/мы Дзюба». Ведущие программы — Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.