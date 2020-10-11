Впервые за период пандемии в России зафиксировали более 13 тысяч случаев коронавируса за сутки
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов, полностью выздоровели 4 240 человек.
Впервые за весь период пандемии количество случаев коронавируса за сутки в России превысило 13 тысяч.
Наибольший прирост зараженных на 11 октября — в Москве (4 501), Санкт-Петербурге (528), Московской области (419), Ростовской области (272) и Нижегородской области (262).
Всего на сегодняшний день в России выявлены 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.