Впервые за период пандемии в России зафиксировали более 13 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов, полностью выздоровели 4 240 человек.

Впервые за весь период пандемии количество случаев коронавируса за сутки в России превысило 13 тысяч.

Наибольший прирост зараженных на 11 октября — в Москве (4 501), Санкт-Петербурге (528), Московской области (419), Ростовской области (272) и Нижегородской области (262).

Всего на сегодняшний день в России выявлены 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.