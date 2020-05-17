Вирусолог рассказал, как избежать заражения коронавирусом в магазине

Вирусолог и доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал, как избежать заражения коронавирусом в магазинах.

— Чтобы обезопасить себя от заражения, нужно посещать магазины только в масках и перчатках, а по возвращении домой мыть купленные товары или перекладывать их в чистую посуду, — приводит Ura.ru слова Зуева. — Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала. Поэтому достаточно просто снять обертку и переместить продукт в другую тару, заранее вымытую и обработанную дома. Всегда следует обрабатывать продукты, которые продаются без упаковки, в частности, фрукты или овощи, хотя это правило необходимо соблюдать не только в условиях пандемии, но и в спокойное время.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 272 043 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 2 537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.