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Вирусолог рассказал, как избежать заражения коронавирусом в магазине

09:15
Человек в маске в супермаркете. Фото AFP
Человек в маске в супермаркете. Фото AFP

Вирусолог и доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал, как избежать заражения коронавирусом в магазинах.

— Чтобы обезопасить себя от заражения, нужно посещать магазины только в масках и перчатках, а по возвращении домой мыть купленные товары или перекладывать их в чистую посуду, — приводит Ura.ru слова Зуева. — Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала. Поэтому достаточно просто снять обертку и переместить продукт в другую тару, заранее вымытую и обработанную дома. Всегда следует обрабатывать продукты, которые продаются без упаковки, в частности, фрукты или овощи, хотя это правило необходимо соблюдать не только в условиях пандемии, но и в спокойное время.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 272 043 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 2 537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.

Дополнительная информация:

https://ura.news/news/1052431999?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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