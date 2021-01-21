В Венгрии одобрили применение вакцины «Спутник V»

Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило использовать российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса. Национальный институт фармакологии и питания зарегистрировал препарат, сообщил 21 января Российский фонд прямых инвестиций.

Регистрация прошла по ускоренной процедуре на основании результатов клинических исследований в России и всесторонней оценки «Спутника V» венгерскими экспертами. Первые образцы препарата Венгрия получила в конце ноября 2020 года.

20 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе.

«Спутник V» — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса, созданный в Центре им. Гамалеи совместно с РФПИ. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. В декабре в России стартовала массовая вакцинация препаратом «Спутник V». Вакцина показала более чем 91-процентную эффективность после третьего промежуточного анализа.

За последние сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 612 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 902 человека.

Спортсмены сборных команд России начнут прививаться от коронавируса в марте 2021 года.