В США отменен запрет на выступление трансгендеров в женских соревнованиях

Федеральный судья США временно приостановил действие закона штата Айдахо, запрещающего трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях до завершения процедуры смены пола. Принятый в Айдахо документ, получивший название «Закон о справедливости в женском спорте», был первым законодательным актом по острой для Запада проблеме появления в стартах для девушек людей, чье тело по факту является мужским.

Документ подвергся яростной критике со стороны активистов Американского союза гражданских свобод. Несколько спортсменок-трансгендеров подали заявление в федеральный суд, требуя отмены закона, якобы допускающего дискриминацию по признаку пола.