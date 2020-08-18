В США отменен запрет на выступление трансгендеров в женских соревнованиях
Федеральный судья США временно приостановил действие закона штата Айдахо, запрещающего трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях до завершения процедуры смены пола. Принятый в Айдахо документ, получивший название «Закон о справедливости в женском спорте», был первым законодательным актом по острой для Запада проблеме появления в стартах для девушек людей, чье тело по факту является мужским.
Документ подвергся яростной критике со стороны активистов Американского союза гражданских свобод. Несколько спортсменок-трансгендеров подали заявление в федеральный суд, требуя отмены закона, якобы допускающего дискриминацию по признаку пола.
Сторонники закона, направленного на защиту интересов биологических женщин, утверждают, что заявления о смене гендерной идентичности и женских документов для выступления среди девушек в спорте недостаточно. Спортсменка-трансгендер должна предоставить результаты анализов об уровне тестостерона в своем организме, а в некоторых случаях — даже пройти осмотр половых органов. Иначе бывшие мужчины могут получить в женских соревнованиях некорректное преимущество. Однако федеральный судья заявил, что закон Айдахо «разительно контрастирует» со стандартами Национальной студенческой спортивной Ассоциации и Международного олимпийского комитета. До официальных слушаний действие закона приостановлено, сообщает Sports Illustrated.