Главное о коронавирусе в России и мире на 30 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 40 251 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 909 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7267), Санкт-Петербурге (3578), Московской области (2680), Самарской области (1405) и Нижегородской области (815).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 472 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 237 380 летальных исходов, выздоровели 7 331 424 человека.

- В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19.

— В Петербурге после ночного рейда закрыли шесть заведений, не соблюдавших антиковидные меры.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 30 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 246 871 346.

Первое место по числу зараженных занимают США — 46 771 979 человек. Далее идут Индия (34 260 470) и Бразилия (21 793 401).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 765 722. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (607 504) и Индия (457 773).

— Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим до 1 января 2022 года. В частности, запрещено проведение поминальных церемоний, на свадьбах и других торжествах разрешается присутствие ограниченного числа гостей.

— Эстония вводит новые ограничения в связи с COVID-19. Маски нужно будет носить даже в саунах, спа-салонах и аквацентрах. Кроме того, c 1 ноября в стране ограничат работу общепита.