В России за сутки выявлено 8 183 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 183 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 972 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 430), Санкт-Петербурге (772), Московской области (709), Ростовской области (200) и Воронежской области (142).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 957 756 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 575 летальных исходов, выздоровели 4 572 226 человек.