Главное о коронавирусе в России и мире на 18 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 183 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 972 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 430), Санкт-Петербурге (772), Московской области (709), Ростовской области (200) и Воронежской области (142).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 957 756 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 575 летальных исходов, выздоровели 4 572 226 человек.

— Скоро в России будет запущен в оборот четвертый препарат против COVID-19, заявил президент Владимир Путин.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 18 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 164 304 101.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 747 439 человек. Далее идут Индия (25 228 996) и Бразилия (15 661 106).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 600 533. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (436 862) и Индия (278 751).

— Власти Австрии с 19 мая отменяют обязательный карантин по коронавирусу для прибывающих из большинства стран ЕС и ряда третьих стран, при въезде будет необходимо иметь сертификат о вакцинации, говорится в распоряжении минздрава республики.

— Итальянские власти сократят на час продолжительность комендантского часа: он будет начинаться с 23 часов вечера, сообщили журналистам в правительстве страны.

— Весь мир сейчас находится в ситуации «вакцинного апартеида», заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.