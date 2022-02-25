Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 11:10

В России за сутки выявлено 123 460 новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
Коронавирус в России.
Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 123 460 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 14 937 человек, на 73 процента больше по сравнению с 24 февраля. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 167 310 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (7572), Новосибирской области (4796), Красноярском крае (4759), Свердловской области (4544) и Самарской области (4218). В Москве за сутки выявлено 3333 случая заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 052 028 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 349 365 летальных исходов, выздоровел 13 139 971 человек.

Коронавирус
0

Читайте также

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: «Спартак» узнает соперника по плей-офф
Форвард «Лейкерс» Дэвис получил травму голеностопа в матче с «Ютой»
Надаль сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Акапулько
Розе назвал причины поражения «Боруссии» от «Рейнджерс» в 1/16 финала Лиги Европы
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России за сутки выявлено 132 998 новых случаев заражения коронавирусом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости