В России за сутки выявлено 123 460 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 123 460 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 14 937 человек, на 73 процента больше по сравнению с 24 февраля. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 167 310 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (7572), Новосибирской области (4796), Красноярском крае (4759), Свердловской области (4544) и Самарской области (4218). В Москве за сутки выявлено 3333 случая заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 052 028 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 349 365 летальных исходов, выздоровел 13 139 971 человек.