В России за сутки выявили 5093 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5093 новых случая заражения коронавирусом в 82 регионах.

Госпитализировано 1398 человек, зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6664 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (328), Москве (282), Татарстане (204), Волгоградской области (193), Челябинской области (173) и Пермском крае (145).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 206 167 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 376 421 летальный исход, выздоровели 17 569 936 человек.