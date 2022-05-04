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Сегодня, 11:29

В России за сутки выявили 5093 новых случая заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
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За последние сутки в России выявлено 5093 новых случая заражения коронавирусом в 82 регионах.

Госпитализировано 1398 человек, зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6664 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (328), Москве (282), Татарстане (204), Волгоградской области (193), Челябинской области (173) и Пермском крае (145).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 206 167 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 376 421 летальный исход, выздоровели 17 569 936 человек.

Коронавирус
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