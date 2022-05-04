Вода в немецких бассейнах стала холоднее из-за санкций против России

Германия из-за опасений по поводу прекращения поставок российского газа стала экономить энергию, информирует BR24.de.

В частности, в бассейнах федеральной земли Бавария стали понижать температуру. Например, в бассейнах Вюрцбурга ее понизили на два градуса. Кроме того, в душах идет только холодная вода.

При этом, как отмечается, если поставки российского газа прекратятся, то бассейны вообще придется закрыть. Поэтому уже сейчас запасы газа в Германии по возможности стараются экономить.

Мера по понижению температуры в бассейнах пока действует далеко не во всех бассейнах. В столице Баварии, Мюнхене, бассейны работают в штатном режиме.

Если же ситуация с поставкой российского газа как-то обострится, то правительство Германии обдумает ужесточение мер по экономии энергии. Также обдумаваются меры по переводу энергообеспечения бассейнов с газа на солнечную энергию и другие энергетически чистые источники.