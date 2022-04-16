В России за сутки выявили 11 095 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 11 095 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 2923 человека, зафиксировано 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 006 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (671), Москве (634), Свердловской области (574), Московской области (455) и Ростовской области (352).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 064 454 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 373 267 летальных исходов, выздоровели 17 359 645 человек.