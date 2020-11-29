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В России за сутки — 26 683 новых случая коронавируса

10:33
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 26 683 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 987 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 798), Санкт-Петербурге (3 701), Московской области (1 069), Нижегородской области (471) и Республике Карелия (414).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 269 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 527 летальных исходов, выздоровело 1 761 457 человек.

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