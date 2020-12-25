В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 563 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 27 397 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 315), Санкт-Петербурге (3 751), Московской области (1 576), Нижегородской области (505) и Псковской области (416).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 398 254 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 53 659 летальных исходов, выздоровело 2 398 254 человека.

В Москве и ряде других регионов Москвы введены ограничения, связанные с новогодними праздниками. Из-за пандемии в столице введен запрет на работу ночных клубов, караоке и прочих развлекательных заведений с 23.00 по 6.00. При этом, кафе и ресторанам разрешено осуществлять торговлю навынос. В Москве и Московской области отменены новогодние гуляния и рождественские фестивали.