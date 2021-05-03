Терюшков в случае успешных выборов в Госдуму намерен работать в комитете по спорту

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что хотел бы работать в думском комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, если победит в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» и успешных выборов в Государственную думу.

«Я заявился на праймериз партии «Единая Россия» — состою в ней с 2001 года, с ее основания. Полученные опыт и знания в муниципальном и государственном управлении сейчас мне хотелось бы применить в законодательной власти, а в ней, конечно, есть над чем поработать. Есть слабые места, которые, по моему мнению, мнению человека, работающего на земле, надо исправлять, менять для того, чтобы спорт развивался еще более динамично», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном формате — 30 мая, итоги должны быть подведены к 1 июня.