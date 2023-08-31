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Сегодня, 16:54

В «Родине» заявили, что будут делать все возможное, чтобы виновные в избиении голкипера академии понесли наказание

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Пресс-атташе «Родины» Артем Лисовский прокомментировал «СЭ» инцидент с избиением вратаря академии 2009 года Марка Орешкова.

«Футбольный клуб «Родина» в курсе ситуации с нападением группы мигрантов на вратаря команды Марка Орешкова и собирает всю необходимую информацию. Мы находимся в контакте с семьей игрока, с самим игроком, а также с полицией города Одинцова. Клуб окажет Марку всю необходимую помощь, включая медицинскую. Завтра будут получены результаты повторного полного обследования и МРТ. Также мы будем делать все возможное, чтобы виновные были найдены и понесли справедливое законное наказание. Ожидаем, что через неделю Марку будут сняты швы, после этого в зависимости от результатов повторного обследования будет ясен срок возвращения к тренировкам. Мы желаем нашему вратарю скорейшего выздоровления!» — сказал Лисовский «СЭ».

Ранее Mash сообщил, что мигранты избили 14-летнего вратаря ФК «Родина» в подмосковном Одинцове за то, что он обознался и поздоровался.

ФК Родина
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