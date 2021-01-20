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В Минздраве получили документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса

11:03
Михаил Мурашко. Фото zdrav.expert.
Михаил Мурашко. Фото zdrav.expert.
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Министерство здравоохранения получило пакет документов для регистрации третьей российской вакцины от COVID-19. Они поступили от Центра имени Чумакова. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук», — цитируют Мурашко «Известия».

Поступившие документы будут отправлены на экспертизу. После этого будет решен вопрос регистрации вакцины. По мнению министра, доступность в России трех вакцин, созданных по различным технологиям, внесет существенный вклад в борьбу с коронавирусом. Исследования препарата «КовиВак» должны закончиться к середине февраля.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1113836/2021-01-20/minzdrav-poluchil-dokumenty-dlia-registratcii-tretei-vaktciny-ot-covid-19

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