В крови Ефремова обнаружили 2,1 промилле. Это тяжелая степень опьянения

В крови российского актера Михаила Ефремова после ДТП обнаружили содержание алкоголя, сообщает Telegram-канал Baza.

Экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя — это 2,1 промилле. Это относится к тяжелой степени опьянения.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.