В Кремле допустили отключение России от Visa и MasterCard

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался по поводу информации о том, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard из-за продолжения западной санкционной политики.

«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — цитирует Пескова «Ъ FM».

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что России необходимо отказаться от использования западных платежных систем.