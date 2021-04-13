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В Кремле допустили отключение России от Visa и MasterCard

14:45
Дмитрий Песков. Фото AFP
Дмитрий Песков. Фото AFP

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался по поводу информации о том, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard из-за продолжения западной санкционной политики.

«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — цитирует Пескова «Ъ FM».

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что России необходимо отказаться от использования западных платежных систем.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4771545?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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