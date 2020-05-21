В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что до 6 июня в регионе будут продлены ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом Кондратьев заявил на заседании штаба по борьбе с covid-19.

«Ограничительные меры сохраняются, чтобы не допустить ввоза инфекции из других регионов и распространения внутри муниципалитетов. Въезд в край по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов, кроме транзитного транспорта», — приводят слова Кондратьева на сайте региональной администрации.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 21 мая всего зарегистрировано 315 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.