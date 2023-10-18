В Екатеринбурге на строящейся ледовой арене загорелся утеплительный материал

Утеплительный материал загорелся на строящейся ледовой «УГМК-Арене» в центре Екатеринбурга, сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области.

«Сегодня в 12:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: г.Екатеринбург, ул.Степана Разина, строящейся спортивный объект. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — говорится в заявлении МЧС.

Информируется, что к месту вызова прибыли 35 человек и 13 единиц техники. На площади 100 кв.м горит утеплитель на пятом техническом этаже строящегося здания. Принимаются меры по локализации огня. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что в августе 2023 года на стройке ледовой арены УГМК уже был пожар. Тогда горели лакокрасочные и пенопластовые изделия.

«УГМК-Арена» строится на месте снесенной недостроенной телебашни. Возведение началось в 2019 году. Планировалось завершить строительство к 2023 году, затем срок отложили на декабрь 2024 года. Сооружение станет домашней ареной «Автомобилиста».