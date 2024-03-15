Умер народный артист РФ Александр Ширвиндт
Президент Театра сатиры народный артист РФ Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни.
Об этом рассказал художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.
«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — цитирует Газарова ТАСС.
Ширвиндт с 2000 по 2021 годы был художественным руководителем Московского академического театра сатиры. В 2021 году он занял пост президента Театра.
Актер сыграл более 50 ролей в фильмах, среди которых были «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Двенадцать стульев».
Также он озвучивал участвовал в озвучке фильмов и мультфильмов. Ширвиндт читал закадровый текст в советском фильме «Ни слова о футболе» 1974 года.
Ширвиндт был болельщиком московского «Торпедо», которое сейчас выступает в российской первой лиге.